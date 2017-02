Después de 138.000 millones... ¿llegará el fin del Fondo de Liquidez Autonómico?

Etiquetas

En junio 2012, en pleno apogeo de la peor crisis económica reciente, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió crear el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). El objetivo de era tener una línea de crédito que permitiese a las comunidades financiarse sin tener que recurrir a los mercados de capitales. Esto las permitía obtener dinero con bajos tipos de interés.

La situación ya no es la misma que hace cinco años. Los organismos supranacionales han recobrado la confianza en España gracias a las sólidas cifras de crecimiento que la colocan como la economía desarrollada que más crece. Pero el FLA continúa vigente. Y eso que acudir al mercado es menos costoso.

Las autonomías se sirvieron durante los años más oscuros de la línea de crédito diseñada por el Gobierno, evitando los temores de la suspensión de pagos e inyectando liquidez a sus cuentas. La Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) opina que, si bien el FLA fue útil, ha llegado el momento de centrarse en problemas más urgentes para España como es el mantenimiento de un sistema de pensiones capaz de ofrecer una tasa de sustitución decente.

"Es discutible que el Tesoro tenga que seguir incentivando esta vía de financiación en todos los casos, tanto por los incentivos perversos que genera sobre el compromiso con la estabilidad presupuestaria, como por su discrecionalidad y asimetrías en el reparto de recursos", aseguran César Cantalapiedra y Salvador Jiménez, autores del artículo.

El crecimiento de la deuda

Antes de nada, recordar que la deuda pública española estaba situada por debajo del 40% del PIB en 2008. La abultada tasa de paro, el descenso de ingresos y el aumento del gasto público ha fomentado la crecida indiscriminada de la deuda. En 2016, en tan solo ocho años, el nivel de deuda cerrró el tercer trimetres en el 100% del PIB, lo que suponen 1,1 billones de euros.

Una volumen de deuda endémico que, según los autores, ha venido para quedarse. "En el mejor de los casos, y mientras no se constate una política más efectiva de reducción del déficit, cabría esperar una contención de la deuda en niveles similares a los actuales (2016: 100,6%; 2017: 100,8% y 2018:100,4%)", recalcan.

Alegan volver a los mercados

Así, lo que defiende Funcas es que el Tesoro no siga apoyando esa vía de financiación y que las comunidades autónomas vuelvan a recurrir a los mercados de capitales. Agregan que "Alejar por mucho tiempo a los inversores de las comunidades supondrá costes de reentrada en el futuro que se podrían evitar". La única excusa para mantener el FLA sería que existiese intención de mantener el sistema de financiación para un largo período de tiempo.

"El contexto actual permite el retorno de las CC.AA. a los mercados y el Tesoro debería centrarse en auxiliar a aquellas que aún no pueden hacerlo mientras se define un modelo que garantice una financiación suficiente", según Funcas. Solamente el año pasado el Estado financió dos terceras partes de la financiación a través del Tesoro, igual a 31.373 millones de euros.

Asimismo, recuerdan que el Fondo de Reserva, la conocida como hucha de las pensiones, se encuentra casi en rojos, por lo que es importante establecer los pasos a seguir para solucionar "el desequilibro estructural más grave y urgente de nuestras cuentas públicas". Una de las medidas que baraja el Gobierno para sufragar las pensiones es emitir deuda pública, según adelantó el secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal.

Funcas no es la primera voz crítica

Estos mensajes son significativos ya que está sobre la mesa el debate entre comunidades para diseñar un nuevo modelo de financiación autonómico. En la Conferencia de Presidentes celebrada en enero se alcanzó un acuerdo para reformar el actual modelo de financiación. Se espera que el sistema esté en marcha antes de que finalice el año.

Y es que "la eliminación progresiva" de este tipo de mecanismos ya fue un argumento esgrimido por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). La Airef, organismo independiente creado en 2013 para intentar alcanzar los objetivos de déficit, pedía que se revisase el sistema de financiación ya que permitía endeudarse a las comunidades a muy bajo coste, disparando su pasivo.

El 24,6% de la deuda pública española corresponde a las comunidades autónomas, siendo Cataluña la región a la cabeza en endeudamiento. De los 271.000 millones que acumulan las comunidades en deuda, Cataluña se queda con 74.400 millones, un 27% del total. Valencia (43.194) y Andalucía (32.316) completan el podio de comunidades más endeudadas.

Los 271.000 millones de deuda no proviene únicamente del FLA, del que corresponden 'solo' 138.000 millones. Las financiación por el FLA ha derivado en el panorama actual, en el que el Esatdo posee el 50,7% de la deuda autonómica. Tanto de Navarra (3.678) como de País Vasco (10.264) no posee nada, lo que no significa que estas dos comunidades tengan sus balances en positivo.

Cataluña depende del FLA

Esto demuestra que no todas las comunidades autónomas son igual de dependientes de la deuda. De los 138.000 millones de deuda que las comunidades recibieron, Cataluña se ha llevado unos 46.000 millones. Se rumoreó con una petición de otros 7.381 millones para 2017. Solo la Comunidad Valenciana (31.523) y Andalucía (21.617) han recibido volúmenes similares de parte del Fondo de Liquidez Autonómico.

A lo que hay que sumar que el Banco Central Europeo ha dejado claro que no comprará bonos de la comunidad presidida por Carles Puigdemont ya que las agencias de calificación han dicho una y otra vez que existe el riesgo de impago. Para Moody's, Cataluña está al mismo nivel que las de Pakistán ó Bosnia.