La Diputación de Cáceres destina seis millones de euros a un Plan Extraordinario de Inversiones para fomentar el empleo

La Diputación de Cáceres va a destinar un total de 6.000.000 de euros, procedentes del remanente, al Plan Extraordinario de Inversiones 2017, del que se podrán beneficiar todos los municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes, que podrán destinar este dinero a inversiones de saneamiento y abastecimiento de agua, redes de agua, eficiencia energética, instalaciones deportivas o caminos vecinales, entre otras cuestiones.

CÁCERES, 25. (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, acompañada del vicepresidente segundo y diputado de Economía y Hacienda, Alfonso Beltrán, ha explicado este martes este plan de inversiones que se pone en marcha porque "son obras solicitadas continuamente por los ayuntamientos" y para que "en los municipios con menos de veinte mil habitantes y las entidades locales no falte ningún servicio", ha señalado.

La aportación económica mínima es de 16.000 euros para todos los municipios y a partir de esa cuantía se suman otras cantidades que tienen en cuenta el número de habitantes, de modo que, por ejemplo, la localidad más pequeña de la provincia, Campillo de Deleitosa, recibiría un poco más de 16.000 euros, mientras que Navalmoral de la Mata, el tercer municipio más grande de la provincia con menos de 20.000 habitantes, recibiría una cantidad de 168.000 euros.

Por su parte, los ayuntamientos no tendrán que aportar ninguna cuantía, pues según ha indicado Cordero "entiende" que estos no pueden hacer ninguna aportación porque no lo tienen recogido en sus presupuesto.

La solicitud para acogerse a este plan la podrán realizar los municipios en unos días, para que próximamente, en un Pleno Extraordinario de mediados de mayo sea aprobado la modificación de estos 6.000.000 de crédito de remanente y en junio se pueda llevar a cabo.

Con esta cuantía, la diputación trabajará desde el área de Infraestructura, con la intención de que se "haga de una manera rápida y se acelere para que se pueda ejecutar todo en el 2017". Otro de los objetivos es que las empresas de la provincia tengan obras contratadas, de manera que se estimule el desarrollo local y "puedan seguir generando empleo", según ha apuntado Cordero.

"Tenemos que seguir apostando por el sector de la construcción para seguir generando empleo", ha reiterado la presidenta, al tiempo que ha indicado que, desde la institución provincial, se seguirá trabajando para que los datos de desempleo "vayan mejorando".

PRÓXIMO PLENO

Por otro lado, Cordero ha anunciado que en el Pleno del mes de abril, que se celebrará el próximo viernes, se aprobarán 8.000.000 de euros, procedentes del remanente, destinado a los Fondos Reintegrables, es decir, fondos de préstamos a las entidades locales, que van en cuatro líneas que son préstamos que tengan los ayuntamientos, inversiones, pago de sentencias o pagos con otras administraciones.

En este caso, los plazos para ser pagados, en algunos casos a solicitud de los ayuntamientos, se han ampliado. También, a solicitud de las Mancomunidades, las mismas se podrán beneficiar de este fondo. "El año pasado funcionó muy bien y esperamos que este año sea un oxígeno importante para todas las entidades locales", ha expresado Cordero.

La presidenta también ha aprovechado la rueda de prensa para hacer una reivindicación y pedir una modificación del Plan de ajuste financiero de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que imposibilita a la diputación, a pesar de tener las cuentas saneadas, gastar todos los remanentes de los que dispone, y que ascienden a 66.259.765 de euros.

Por ello, Cordero ha señalado que si se les hubiera escuchado y se hubiera flexibilizado esta ley, al Plan Extraordinario, dotado con 6.000.000 de euros, se le podrían haber sumado unos 25.000.000 de euros más.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

También, ha señalado que la ejecución del presupuesto de 2016 fue del 73,19 por ciento, una cantidad de la que el equipo de Gobierno de la diputación "no se siente orgulloso", y por ello en este ejercicio se han adelantado las convocatorias, para que la ejecución presupuestaria del 2017 sea "mucho mejor".

No obstante, la presidenta ha indicado que, si se compara la ejecución presupuestaria de 2016 con la de años anteriores, sí hace que estén "satisfechos".

Igualmente, Cordero ha recordado que los 6.000.000 de euros del Plan Extraordinario de inversiones y los 8.000.000 de euros de los Fondos Reintegrables, se suman a los 18.000.000 de euros del Plan Activa y a más de un millón de euros destinado a convocatorias, lo que supone una cuantía de más de 30.000.000 de euros dirigidos a los ayuntamientos.