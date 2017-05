La Diputación de Cáceres busca soluciones para construir el puente sobre el río Sever entre España y Portugal

Etiquetas

Pide a Iberdrola que abra el puente de la presa de Cedillo todos los días para facilitar el tránsito

CÁCERES, 18. (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, ha señalado que tanto la presidenta de la Cámara Municipal de Nisa (Portugal), Idalina Trindade, como la institución provincial cacereña, están buscando soluciones para construir el puente sobre el río Sever.

Cabe recordar que este proyecto, que uniría la localidad cacereña de Cedillo con la portuguesa de Nisa, fue descartada la semana pasada por el Comité de Gestión del Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg V-A España Portugal (Poctep) 2014-202 del proyecto Tajo Internacional Redti, constituido por varias acciones dirigidas tanto a las empresas como al desarrollo de esta zona.

Por ello, este jueves, día 18, la diputación tenía programada una reunión con la presidenta de la Cámara municipal de Nisa, que por cuestiones de agenda, no se ha podido llevar a cabo. Aunque no se ha podido realizar este encuentro, Cordero ha dicho que en unos 15 o 20 días se producirá la reunión.

No obstante, ha asegurado que ha hablado por teléfono con Trindade, y esta le ha indicado que ha estado hablando con el primer ministro de Portugal, Antonio Costa. Por su parte, Cordero ha hablado con el consejero de Infraestructuras de la Junta de Extremadura, para poder saber cuál es la viabilidad económica para llevarlo a cabo y dar solución a un tema de fronteras que existe entre dos países, España y Portugal.

Como soluciones, Cordero ha propuesto buscar fondos, aunque ha subrayado que no puede "comprometerse" en que sea así, porque aún no ha habido reunión y no hay ninguna medida concretada. También, ha señalado que cerca de estos municipios se encuentra el puente de Iberdrola sobre la presa de Cedillo, el cual se abre únicamente los fines de semana.

Por ello, la presidenta ha dicho que abrir el puente todos los días sería una "buena" solución, aunque hubiera que hacer unas obras para reforzarlo y darle más seguridad, motivo por el cual no se abre todos los días, según ha expresado Cordero.

COMPROMISO SOCIAL DE IBERDROLA

Así, ha manifestado que si Iberdrola estuviera de acuerdo y permitiera que esta solución se llevara a cabo "sería un compromiso social importante de una empresa con una comarca y con una provincia".

Cordero recalca que el hecho de que no haya sido aprobado el proyecto del puente, no quiere decir que se queda metido en un cajón. "Vamos a seguir viendo la viabilidad de ese proyecto teniendo en cuenta la necesidad que existe en una de las zonas más despobladas y débiles de Extremadura", ha explicado la presidenta de la Diputación de Cáceres, al tiempo que ha reiterado la necesidad de ese medio de comunicación como una vía de desarrollo, pues los vecinos de esos municipios tienen que dar una vuelta de 165 kilómetros por Valencia de Alcántara para llegar al otro territorio, cuando cruzando un puente estarían más cerca del mismo.

Cabe recordar que, este proyecto fue aprobado en otra convocatoria de fondos europeos de la legislatura anterior, pero rechazado por el anterior equipo de Gobierno, que devolvió los 4.000.000 euros del mismo, en el cual el Gobierno portugués añadía un millón más, por lo que Cordero ha incidido en que con otra aportación de la institución provincial "el puente ya estaría hecho".

En esta línea la presidenta ha dicho que en ese momento se daban "todas" las condiciones económicas para que ese puente se hubiera realizado. "Unas condiciones que no las tenemos ahora porque el proyecto no ha sido aprobado", ha señalado la presidenta de la institución provincial.

Igualmente, ha dicho que la convocatoria que salió en la legislatura anterior era la "más idónea", sin embargo esta convocatoria no reunía los criterios para presentar el proyecto como la anterior. "En ningún momento ha estado más cerca el puente que en la legislatura anterior, ha destacado Cordero, al tiempo que ha expresado que "este equipo de Gobierno no entiende porqué esos fondos se devolvieron si hubieran dado desarrollo a una comarca y a la empresa que hubiera construido el puente".