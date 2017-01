Trump sigue siendo Donald: sus mejores frases

Etiquetas

Servicios de inteligencia, Obamacare, impuestos, declaraciones de la renta, el muro con México, Hillary, Rusia y China, las noticias falsas en su contra... Trump ha hablado de todo en su primera rueda de prensa, donde una abogada ha explicado cómo dejará sus empresas en manos de sus hijos. Estas son sus mejores frases:

"Gracias a los medios que no han querido publicar las noticias falsas".

"Podría ser presidente y dirigir mis empresas y lo haría muy bien. Pero no quiero".

"Si mis hijos no llevan bien mis empresas les diré, estáis despedidos"

"Podríamos hacer negocios en Rusia, pero no me parece oportuno porque podría tener muchos problemas".

"Me han ofrecido 2.000 millones por hacer negocios con Dubai, pero he dicho que no".

""Si a Putin le gusta Trump, entonces lo veo como un activo no como un problema, porque hemos tenido una relación nefasta con Rusia".

"Hablamos del hacking, que es malo y no se debería hacer, pero miremos lo que se descubrió gracias a ello, como que Hillary tenia las preguntas del debate con antelación. Si se hubiera dicho lo mismo de Donald Trump sería la historia más grave de todas las historias".

"Rusia va a respetar mucho más nuestro país cuando yo lo lidere".

"China también puede estar detrás de los hackeos".

"Voy a ser el mayor creador de empleo que Dios haya visto nunca".

"Mexico se está aprovechando de nosotros... y China también".

"Si mis hijos dirigen más las empresas les diré estáis despedidos".

"Con respecto al hacking, creo que fue Rusia, pero también nos han atacado otros países".

"Las empresas que se vayan de EEUU van a pagar un impuesto fronterizo".

"He ganado, no voy a publicar mi declaración de impuestos porque solo les interesa a los periodistas".

"Usted es un cutre y da noticias falsas" (a un periodista)

"A ti no te dejo preguntar porque publicas noticias falsas".

"Los veteranos han sido tratados siempre de forma horrible, eso va a cambiar".

"Hay un movimiento que el mundo no ha visto jamás, nadie lo esperaba, ni siquiera las encuestas, pero lo que pasó el 8 de noviembre fue algo muy bonito".

"Construiremos el muro con México y México nos lo compensará de alguna manera".

"El primer día derogaremos el Obamacare. El Obamacare es un gran problema de los demócratas y nosotros vamos a resolver ese problema".

"El Obamacare es un desastre absoluto que está implosionando. Vamos a tener una sanidad que sea mucho menos costosa".

"Tengo un gran equipo y estoy orgulloso de él".

"En mi equipo hay gente inteligente".

"Hemos hechos unos acuerdos comerciales nefastos".

"Creo que Rusia y el presidente Putin han dicho que eran informaciones falsas. Yo respeto lo que dice. Si hubiera sido verdad lo hubieran dicho".

"No tengo nada con Rusia, ni relaciones, ni prestamos, ni deudas, ni acuerdos. No tengo ningún asunto pendiente con Rusia".

"El único interés de Donald Trump es volver a hacer grande este país".

"Tenemos uno de los mejores gabinetes de la historia. Quiero los mejores gobernantes de la historia de los Estados Unidos".

"Vamos a construir el muro y no me apetece esperar un año y medio".

"Por cierto, el gobierno de México está siendo muy agradable, es maravilloso, no los culpo por aprovecharse de Estados Unidos".

"Hay medios como BuzzFeed, que es un contenedor de basura, que se lo han inventado. Es un escándalo y creo que deberían pedir perdón".

"En 90 días vamos a presentar un plan antihackeo porque Estados Unidos está siendo hackeado por todo el mundo, incluyendo a Rusia y China".