EBAN Málaga 2017 brindará la posibilidad a las 'startups' de presentar proyectos a inversores internacionales

'Startups' de ámbito nacional e internacional están convocadas a presentar sus proyectos e ideas de negocio en las competiciones Global Investment Forum --7 de junio-- y EBAN Premiere Startup Competition --8 y 9 de junio--. Ambas tendrán lugar en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) en el marco de EBAN Málaga 2017 Congress, el encuentro de referencia anual celebrado por The European Trade Association for Business Angels.

Empresas emergentes de todo el país están convocadas para presentar sus proyectos a dos importantes competiciones enmarcadas en EBAN Málaga 2017 Congress. El evento supone una oportunidad para mostrar sus propuestas ante inversores internacionales, y los interesados deben inscribir sus proyectos --redactados en inglés-- antes del 7 de mayo a través de la web www.ebanmalaga.com.

Por un lado, el Global Investment Forum consistirá en una competición de hasta 40 'startups' con presentaciones breves tipo 'elevator pitch', que se llevarán a cabo ante un centenar de inversores y un jurado experto formado por 'business angels'. Se entregarán dos categorías de premios: 'The one to watch' y 'Most investible company', según han informado en un comunicado desde la organización.

Por otra parte, las 20 'startups' seleccionadas para participar en EBAN Premiere Startup Competition tendrán la posibilidad de ganar importantes premios económicos tras exponer sus ideas de negocio entre las jornadas del 8 y el 9 de junio. En este caso, lo harán frente a más de 500 personas.

Pueden participar 'startups' de todo el mundo y pertenecientes a todos los sectores productivos, que no tengan una antigüedad mayor a cinco años y que necesiten una inversión igual o superior a 50.000 euros. Los proyectos inscritos que no sean seleccionados podrán obtener condiciones ventajosas de participación en EBAN Málaga 2017 Congress.

Cabe destacar que este encuentro anual será escenario, además, de la entrega de premios de la organización Marbella Tech Angels --9 de junio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma)--, en la que serán distinguidas las mejores 'startups' a nivel europeo, español y andaluz, con premios de inversión en 'equity' que oscilan entre un mínimo de 50.000 euros para la categoría de mejor 'startup' europea, mínimo de 30.000 para la mejor española y mínimo de 20.000 euros para la mejor de ámbito andaluz.

CONFERENCIAS, MESAS REDONDAS, 'WORKSHOPS' Y ENCUENTROS ESPECÍFICOS

EBAN Málaga 2017 Congress es uno de los reclamos fundamentales entre los eventos que englobará el Málaga Innovation Festival, una iniciativa vinculada con la innovación y el emprendimiento, impulsada por el Ayuntamiento de Málaga, que entre los días 5 y 11 de junio de 2017 reunirá a más de 8.000 participantes en una treintena de eventos y actividades vinculados a la innovación y el emprendimiento.

El evento, de carácter dinámico y orientado cien por cien a la generación de contactos, incluye ponencias de expertos internacionales, mesas redondas, conferencias, competiciones de 'startups' y encuentros específicos orientados a la puesta en común de proyectos emprendedores y empresas emergentes con inversores internacionales, caso de EOI Training, Málaga Startup School, Rising Tide Europe, Inviertlab y Accenture Workshop, entre otros.