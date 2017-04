EL FORO DE NUEVA ECONOMÍA E INNOVACIÓN SUGIERE EMPLEAR MONEDAS LOCALES ALTERNATIVAS PARA FOMENTAR LA CONFIANZA DE LOS INVERSORES

Etiquetas

El Foro de Nueva Economía e Innovación Social (NESI Forum), que se está celebrando durante estos días en Málaga, ha sugerido la creación de formas de intercambio como monedas locales para fomentar la confianza de los inversores.Brett Scott, autor de la ‘Guía del Hereje de las Finanzas Globales’, destacó en una mesa de trabajo que “las entidades financieras están acostumbradas a manejar los datos de los clientes de forma impersonal, lo que genera desconfianza. Sin embargo, a través de una moneda local y transacciones gestionadas por un grupo reducido de personas se fomentará la confianza a través de las relaciones que se generan entre unas personas y otras”.Scott hizo estas declaraciones en una sesión de trabajo enmarcada en el eje ‘Repensando el dinero: el futuro de la banca y las finanzas’, en la que también participaron James Vaccaro, por parte de Triodos Bank, y Susan Treadwell, subdirectora de la organización Open Society Foundations, que busca una regeneración de la economía desde la filantropía.NUEVA ECONOMÍATreadwell explicó que la nueva economía surge por una falta de confianza de la sociedad en las instituciones, por lo que las personas innovan y buscan soluciones por sí mismas.“Existe una pérdida de confianza en las instituciones y esto es positivo porque la sociedad está innovando y ya no depende sólo de lo que las instituciones hacen. Las instituciones ya no piensan primero en los intereses de las personas, sino que son las personas las que se basan en su red de contactos y su conocimiento de la comunidad para generar alternativas económicas”, dijo.También mencionó la importancia de la nueva economía con ejemplos gráficos. “La nueva economía debe ser la inmunoterapia para la vieja. Debemos corregir los errores del crecimiento descontrolado de la vieja economía con políticas de sostenibilidad y fomentando el crecimiento responsable”, añadió.Por su parte, James Vaccaro, director de Estrategia Corporativa de Triodos Bank, especificó que el dinero es un sistema para satisfacer las necesidades de las personas y proteger sus relaciones con la sociedad, pero “con la adaptación tecnológica, las grandes entidades financieras no tienen relación con sus clientes, no los conocen”.ECONOMÍA CIRCULAR Y COLABORATIVATambién destacó que “pensamos que podemos maximizar producción y extraer recursos como hemos hecho hasta ahora. Sin embargo, aunque en este nuevo mundo no tenemos limitaciones a la hora de crear, debemos cuidar el planeta a través de una economía circular y colaborativa que respete el medio ambiente y a las personas”. Además, añadió que “en Triodos Bank no sólo guardamos el dinero, sino que gestionamos un cambio de comportamiento, con la financiación de proyectos que tengan unos principios de ética y sostenibilidad”.“El nuevo modelo económico consiste en traer ideas, recetas y aprendizajes para crear cosas nuevas y generar atracción de forma conjunta a los inversores mediante redes de contactos para ofrecer mejores soluciones con alianzas globales trabajando en red”, agregó.Vaccaro concluyó con un reto transmitido al auditorio: “Os reto a que pongáis todo vuestro esfuerzo creativo en las nuevas empresas que generéis, porque así el nuevo dinero, la nueva economía y el nuevo sistema financiero os seguirá a vosotros”.