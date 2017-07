ESPAÑA NECESITA MÁS EXPERTOS EN ‘BIG DATA’ DE LOS QUE PUEDE FORMAR

Etiquetas

- Cotec urge a crear titulaciones relacionadas con el análisis de datos. Expertos en ‘Big data’ reunidos por Cotec alertaron este martes de la necesidad de crear titulaciones universitarias enfocadas en el análisis de datos, ya que en sólo tres años “habrá mayor demanda y menor capacidad de cubrir” los puestos de trabajo que se requerirán en este sector.Las vacantes en el sector del ‘Big data’ fueron 1.797 en el año 2014, mientras que sólo un año después esta cifra se duplicó llegando a las 3.447 ofertas de empleo. En 2018 habrá tal cantidad de puestos de ‘data scientists’ (científicos de datos) por cubrir, que apenas habrá trabajadores españoles capacitados para satisfacer la demanda, según el ‘think tank’ Cotec.El informe ‘Generación de Talento Big Data en España’ elaborado por la Fundación Cotec explica que el análisis de datos es “un fenómeno todavía reciente en el entorno laboral”, pero las empresas están siendo conscientes de la “necesidad” de incorporar estos perfiles a sus líneas de negocio.“Los nuevos profesionales big data deben saber transformar datos en beneficio económico, identificar qué valor aportan los datos a la empresa y a la sociedad y automatizarlos en los procesos de la empresa pública y privada”, precisa el informe. El ‘hacker’ de Telefónica y responsable de datos de la compañía, Chema Alonso, puso como ejemplo durante la presentación del informe la aplicación que hace de la tecnología de datos el servicio municipal de bicicletas del Ayuntamiento de Madrid, ‘Bicimad’, que emplea para mejorar los repuestos de bicicletas, incidencias e itinerarios.Ante este panorama, el mundo de la universidad en Estados Unidos ha “reaccionado de forma rápida” para hacer frente a la necesidad de formar trabajadores en esta materia. No obstante, el informe recoge que en Europa se “es consciente” de la importancia de reducir la brecha con el ‘Big data’ en los próximos años.Mientras por una parte hay un “alto nivel de desempleo”, se da la circunstancia de que las vacantes en ‘Big data’ “no dejan de crecer, no pueden ser cubiertas porque no hay suficientes profesionales preparados para estos puestos”.