La ola de frío en España y Europa dispara el precio de las verduras hasta un 222%

Alicia, jubilada, entra a una frutería situada en el número 207 del Paseo de la Castellana, en la zona norte de Madrid. Saluda a su frutero amigo de toda la vida, JuanCarlos. Pero en un instante su semblante de buen humor se desdibuja. Acaba de pedirle un kilo de calabacines. Cuando escucha lo que cuesta, ¡5,80 euros!, pega el grito en el cielo: "No puede ser. Esto es una catástrofe", afirma resignada y finalmente compra apenas dos unidades. Este producto ha pasado ha encarecerse más de un 200% en apenas dos semanas.

La situación se repite por estas horas en miles de establecimientos del país. La cruenta ola de frío en España y en toda Europa han elevado los precios de la muchas de las verduras hasta límites de ciencia ficción. De media, todas las verduras han subido dos euros por kilo, pero hay casos que donde llegan a multiplicarse por cuatro.

La ola de frío que asola España y también Europa desde desde hace varios días ha castigado ostensiblemente a la producción de verduras y hortalizas en los invernaderos de nuestro país. Los más devastados por el frío son los de Almería y Murcia.

Por otra parte, en el centro de Europa las bajas temperaturas han castigado con dureza a los productores de vegetales. La fruta, de momento, no ha aumentado y mantiene sus precios, ya que su procedencia de varios países del exterior (principalmente sudamericanos) hacen que exista más oferta.

Las alzas en los precios de las verduras abarcan del 25 al más de 200%, como quedó dicho. Una recorrida de lainformacion.com por fruterías de la capital permite comprobar los siderales incrementos experimentados en estos días. Entre los productos que más han subido los precios destacan los calabacines (un kilo costaba hasta hace poco 1,80 euros, y ahora roza los seis).

También las judías, que pasaron de costar 2,98 euros el kilo a 4,98. El precio de las berenjenas, en tanto, también se ha disparado: el kilo costaba de media 1,98 euros, y ahora esa cantidad cuesta 5,80.

"Se han juntado el hambre y las ganas de comer. En esta época del año siempre se produce un repunte de los precios de las verduras. Pero esto no lo había visto en mucho tiempo. A la ola de frío en España se le añade la de toda Europa. Hay camiones, por ejemplo, que no han podido entrar en Mercamadrid esta mañana. Los invernaderos producen al 50% y eso se traslada a los precios", asegura Juan Carlos, dueño de la frutería Hermanos Alcantarilla, de Madrid.

En el momento en el que hablaba con este cronista, sonó el teléfono de su negocio. Una clienta de toda la vida había recibido un envío a domicilio y pedía explicaciones de por qué las judías ahora costaban tanto. El hombre, resignado, mostró los mismos argumentos.

Mientras tanto, Alicia, jubilada, comentaba que "habrá que acostumbrarse. Mientras no me quiten la pensión, no hay que bajar los brazos. Y si no puedo comprar judías, compro acelgas o repollos. Qué le voy a hacer", ha afirmado.

En este escenario desconcertante, el pimiento rojo muestra otro de los récords de las subidas. Su precio se ha disparado el 125% en dos semanas. El pepino ha aumentado también de media un 86%; el coliflor, un 33%; y el pimiento verde, otro 33%.

Los mariscos, el salmón y los atunes

El salmón fresco también muestra un encarecimiento medio que supera el 30%, según fuentes de Mercamadrid. Pero, al igual que lo informado por Mercabarna, el problema se debe más a fallas en el suministro a nivel internacional, como consecuencia de la caída de la producción fundamentalmente en Chile.

Respecto a los mariscos, "el precio se mantiene dentro de todo estable, ya que gran parte de la producción proviene de Sudamérica. Sí se ha experimentado un repunte importante en los precios del pulpo, el rape y la merluza", ha indicado una fuente de Mercamadrid.

Por otra parte, ha recalcado que "el factor climático puede influir en este sector, ya que si se resiente la pesca eso se traslada a los precios, pero esto tiene mucho menor impacto de lo que ocurre con las verduras".

