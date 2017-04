Aguirre en el punto de mira: hasta el PP pide que haga lo correcto

Etiquetas

Aguirre está sola. Siempre fue un verso suelto, pero ahora está abandonada a su suerte. Y lo sabe. El PP le pide ya a diario que haga lo correcto, lo inteligente y lo que debe. Empezó Maíllo y ahora el que lo ha dicho ha sido Alfonso Alonso, un hombre cercano a Rajoy y más que respetado en el partido.

El presidente del PP del País Vasco, Alfonso Alonso, dejó claro en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi' que está seguro de que Esperanza Aguirre “tomará la decisión más inteligente”, cuando fue preguntado por si pensaba que la expresidenta del PP madrileño debería dimitir de sus cargos en el Ayuntamiento de Madrid, pero añadió que esa decisión “la tiene que tomar ella”. Nadie quiere forzar a Aguirre a nada, no es el estilo Rajoy, que coloca a los señalados en una situación imposible.

Desde Europa, González Pons ha señalado que hay que ser prudentes en el caso de Esperanza aunque yo soy amigo y por lo tanto no soy el más indicado para hablar aunque no se deben hacer juicios precipitados.Alonso se refirió a la operación Lezo y los casos de corrupción que afectan a su partido y dijo que el Partido Popular está actuando “contra todo lo que ha habido en el pasado” y reiteró su confianza en la Justicia a la que calificó de “implacable” por lo que auguró que “aquí no va a quedar impune nadie”.

Objetivo del PP: Cifuentes es el adalid contra la corrupción

Alonso no dejó de pasar la oportunidad de contar las bondades de Cifuentes, que está aprovechando el caso para convertirse en la líder de la regeneración del PP. Primero se ha apuntado el tanto de aportar un dossier a la investigación, y de otro, es su oportunidad para acabar con el aguirrismo en Madrid, y no la va a desaprovechar.

Alonso dejó claro que el PP quiere sacar algo positivo del caso Lezo, y es ensalzar la figura de Cifuentes como el rostro del nuevo PP en Madrid. Ella. dijo Alonso, “está levantando las alfombras” y que ha abierto una nueva etapa.

Además señaló que el PP ha echado a todo el mundo que ha tenido relación con la corrupción. El presidente del PP vasco aseguró que el que es corrupto, es corrupto siempre, y dijo sentirse especialmente molesto con aquellos casos que “levantaban especialmente la voz” lo que hace más difícil explicárselo al resto de sus concejales, especialmente en el País Vasco.

No obstante, Alonso ve un cambio de rumbo en el que "vamos aprendiendo a endurecer nuestras leyes, a establecer garantías, y a tener tolerancia cero y realizar vigilancia activa para ver qué es lo que ha pasado”. También se mostró a favor de realizar auditorías y ponerlas en conocimiento de la Justicia para que pueda actuar.

El PP madrileño carga contra sus corruptos

El acoso y derribo contra Aguirre proviene solo de su propio partido, aunque lo haga de forma más sibilina. En el Ayuntamiento fue Carmena la primera que la apuntó. Ahora, el portavoz adjunto del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, ha dejado claro que todas las personas honestas de su partido sienten “vergüenza e indignación” ante las informaciones sobre las supuestas irregularidades cometidas en la gestión del Canal de Isabel II, caso por que está siendo investigado el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que permanece detenido.

Henríquez de Luna inició su intervención en la sesión constitutiva de la comisión de investigación sobre la empresa Madrid Calle 30 y sus efectos sobre las arcas municipales con este alegato para distanciarse expresamente de las andanzas de González al frente de la gestión del Canal de Isabel II.

En pleno debate sobre si Aguirre debe dimitir por el encarcelamiento de González, Henríquez de Luna manifestó la “indignación y vergüenza” de todas las personas honestas del PP ante “los acontecimientos de los últimos días”, y aclaró que “la corrupción no tiene color político”, sino “el color del dinero” y de la codicia de algunos, con casos que “nos avergüenzan a todos”, y proclamó que “el que la hace la paga”, siempre desde la presunción de inocencia para todos.

"A la política hay que venir llorado"

El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, se ha dirigido a la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, para decirle que "a la política hay que venir llorado" --lo mismo que la popular le espetó meses atrás a la alcaldesa, Manuela Carmena-- y que "todos" los concejales deben cumplir "unos mínimos".

Preguntado por la prensa sobre Aguirre tras la sesión constitutiva de la comisión de investigación de la M-30, Sánchez Mato ha tirado de ironía afirmando que no sabía que la portavoz del PP estaba desaparecida.

"Espero que aparezca lo antes posible y que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado hagan su trabajo y aparezca cuanto antes sana y salva", ha declarado.

El edil no se creyó las lágrimas de Aguirre tras comparecer como testigo por el caso Gürtel y al ser preguntada por el expresidente Ignacio González. "No, a la política hay que venir llorado", ha espetado, antes de decir que no se mete en cuestiones internas de otros partidos pero que comparte la postura de Carmena. "Dijo en condicional que todos los miembros de la Corporación debiéramos cumplir con una serie de mínimos, que entendemos que Esperanza Aguirre no cumple y muchos más que yo añadiría que no cumple", ha remachado el delegado.