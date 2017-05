La Eurocámara aboga por una economía colaborativa que garantice la competencia y los derechos de trabajadores

Etiquetas

La comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo ha pedido este miércoles la elaboración de una estrategia europea sobre la economía colaborativa que permita poder beneficiarse de todas sus ventajas y al mismo tiempo garantizar una competencia justa, los derechos de los trabajadores y las obligaciones fiscales.

Esta resolución no vinculante, que ha sido aprobada con 31 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, se refiere a diferentes modelos de negocio desde el alojamiento, como Airbnb, a servicios domésticos y a desplazamientos en vehículos, como Uber. El pleno de la Eurocámara se pronunciará durante la sesión que tendrá lugar a mediados de junio.

No obstante, los eurodiputados han añadido que las reglas no deben restringir el desarrollo de la economía colaborativa y han condenado en particular aquellas normativas impuestas por autoridades nacionales que buscan "limitar la oferta de alojamiento turístico".

En concreto, los eurodiputados de esta comisión han reclamado la necesidad de abordar las "zonas grises" de la legislación europea que generan "diferencias significativas" entre los Estados miembros debido a la jurisprudencia y a las regulaciones nacionales y locales.

Así, comisión europarlamentaria ha defendido la importancia de fijar unos criterios "efectivos" para distinguir entre aquellas personas que ofrecen un servicio ocasionalmente y aquellas que se dedican a la actividad de forma profesional, a través de principios generales a nivel comunitario y de umbrales a nivel nacional.

Además, ha resaltado el derecho de los consumidores a conocer las reglas y los derechos aplicables a cada transacción y la obligación de las plataformas de economía colaborativa de desarrollar mecanismos de reclamaciones y de resolución de disputas. También han apuntado que la Comisión Europea debe aclarar "cuanto antes" las responsabilidades de estas plataformas.

Del mismo modo, los eurodiputados han señalado que deben garantizarse los derechos y unas condiciones de trabajo adecuadas para todos los empleados de estas plataformas colaborativas, así como el hecho de que los trabajadores puedan transferir y acumular las puntuaciones que otorgan los clientes, que suponen su "valor digital de mercado".

Por otro lado, la comisión de Mercado Interior de la Eurocámara ha resaltado que las empresas que ofrecen servicios bajo el modelo tradicional y las que lo hacen a través de la economía colaborativa deben estar sujetas a las mismas obligaciones fiscales, para lo que han pedido "soluciones innovadoras" y han instado a las segundas a colaborar para este fin.