Expertos en educación y finanzas debaten en México cómo mejorar el comportamiento financiero de la ciudadanía

Expertos internacionales del ámbito de la educación y de las finanzas han participado este jueves y viernes, 15 y 16 de junio, en la I edición del 'EduFin Summit' un encuentro organizado por el Centro para la Educación y Capacidades Financieras de BBVA para mejorar los conocimientos y conductas financieras de la población global.

"La crisis económica nos dejó como lección que incluso personas con alta educación, conocimientos del sistema financiero y altos ingresos requieren educación financiera. Basta recordar los importantes patrimonios que se perdieron en todos los niveles socioeconómicos y en muchos países, desarrollados y en vías de desarrollo", ha recordado el presidente del consejo de administración de BBVA Bancomer, Luis Robles, durante la inauguración del encuentro.

Según Robles, este mismo desconocimiento está relacionado también, por ejemplo, con el "surgimiento movimientos populistas con propuestas económicas sin sustento". Por ello, ha defendido que, además de ayudar a la ciudadanía a protegerse financieramente, la educación en finanzas contribuye también a que las personas obtengan no solamente capacidades útiles para sí mismos sino también "conocimientos para emitir un voto informado".

Entre los ponentes que han participado en las jornadas figuran el subgobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León; el director global de Negocio Responsable de BBVA, Antoni Ballabriga; la miembro del consejo de Better Finance, Helen Gibbons; la directora académica de Global Financial Literacy Excellence Center, Annamaría Lusardi; y la directora del Center for Financial Inclusion, Elisabeth Rhyne, entre otros muchos.

Entre las ideas que han aportado, destacan que la educación financiera es una herramienta para "promover la justicia, la equidad y el progreso"; y de que es una herramienta que "funciona" y que puede ser combinada con otro tipo de iniciativas para no solamente aportar conocimientos sino ayudar a los jóvenes a "cambiar su comportamiento" financiero para tener "un futuro mejor".

"Según el último informe Global Findex del Banco Mundial, más de 2.000 millones de adultos en el mundo no están bancarizados. Y en muchos países, la mayoría de las personas con empleo no ahorran nada para su jubilación", han recordado los organizadores del 'EduFin Summit'.