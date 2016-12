Exportadores de mariscos tienen "buenas perspectivas" para Navidades tras un año "muy positivo"

Etiquetas

El presidente de la Asociación de Exportadores de Pescados y Mariscos de Huelva, Bernardo Pelayo, tiene "muy buenas perspectivas" de venta para el periodo navideño y los primeros días se han dado "muy bien" por lo que "estamos trabajando al 200 por cien", todo ello después de un año que ha sido "muy positivo" para este sector.

Pelayo, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que, sin embargo, serán estas fechas navideñas las que "marcarán buena parte de la facturación del año" y es un periodo "decisivo" para las cuentas de las empresas dedicadas a la exportación de marisco situadas en Huelva.

No obstante, el presidente de la asociación ha señalado que dados los pedidos que ya han podido tramitar durante estos primeros días, las perspectivas "son muy buenas" ya que han tenido "mucho trabajo" y los pedidos han sido para "grandes cantidades".

Pelayo ha indicado que resulta "imposible" medir la cantidad de marisco que se puede pedir durante estos días ya que son "millones de kilos de marisco", ya que afortunadamente "en todas las casas de España se pone un plato de gambas o de otros mariscos, en algunos casos serán mariscadas espectaculares y en otros casos más pequeñas, en cualquier caso, desde Huelva se surte gran parte de esas mariscadas de toda España".

Además de las remesas de mariscos de las pesquerías de Huelva, la asociación onubense también realiza negocio con exportaciones de productos procedentes de países como Brasil o Argentina desde donde distribuyen a toda España estos productos.

En cuanto al balance del 2016, Pelayo ha reconocido que ha sido una año "muy positivo" que ha superado las cifras de los últimos años en este sector y ha permitido que "mes tras mes haya habido mucho trabajo y hayamos superado las expectativas de ventas", aunque estas últimas semanas del año "marcarán gran parte del balance".

MAL TIEMPO EN LA MAR PARA LA CAPTURA DE GAMBA FRESCA

Por su parte, el administrador de la lonja de Isla Cristina, Francisco Martínez Faneca, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que durante los días previos a la Navidad se ha cogido "muy poca gamba" porque el tiempo "no ha acompañado" y las capturas han sido "escasas".

En la lonja más importante de Andalucía, han lamentado que "el tiempo no haya acompañado por lo que la actividad dentro de la lonja "no ha sido más importante que en otras semanas del año", por lo que aunque "se está cogiendo algo" no en las cantidades que podrían ser deseables.

En cuanto a las capturas de otros mariscos, Martínez Faneca ha señalado que "apenas hay nada", ya que el mal tiempo perjudica aún más a la captura de otros mariscos como la cigala, y además, "el producto fuerte de Huelva y más en estas fechas es la gamba".

Afortunadamente desde la lonja isleña aseguran que "los precios sí están acompañando como el habitual en estas fechas" y lo que se vende se hace a un precio que al menos sirve para remediar en parte la escasez de capturas.