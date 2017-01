FADE pide apoyar más a las empresas para no acabar como "Venezuela o Cuba"

Etiquetas

El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Pedro Luis Fernández, ha instado a los gobernantes a apoyar más a las empresas para generar empleo. "Una sociedad que no aprecia, valora ni ayuda a sus empresarios no tiene futuro, o no tiene un futuro muy distinto del que espera a los ciudadanos de Venezuela o Cuba", advierte.