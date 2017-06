CATALÁ ADMITE QUE “NO ES ÉTICO” QUE JUECES, FISCALES O POLÍTICOS TENGAN PROPIEDADES EN PARAÍSOS FISCALES PARA PAGAR MENOS IMPUESTOS

Etiquetas

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha admitido este viernes que “no es ético" que jueces, fiscales o politicos tenga cuentas o sociedades en paraísos fiscales cuando detrás está la intención de eludir el pago de impuestos. En materia fiscal, ha dicho, “somos todos contribuyentes e iguales”.Catalá hizo estas manifestaciones en Granada, donde acudió a la clausura de la VII Juntas de Gobierno de los 83 Colegios de abogados de España. Un día después de que Manuel Moix presentara su dimisión como jefe de la Fiscalía Anticorrupción al hacerse público que tenía una sociedad en Panamá, el ministro de Justicia ha respondido a las preguntas de los periodistas."Si lo que está detrás de esa pregunta es la de eludir responsabilidad fiscales, pagar menos impuestos, no es ético que lo tengan ni jueces ni fiscales ni políticos ni ningún ciudadano español. No me parece ético que ninguna persona tenga cuentas en paraísos fiscales", ha subrayado el titular de Justicia.Català aseguró que hasta donde él sabe, la sociedad de la que Moix era propietario al 25% no era “opaca” al fisco, estaba declarada a la Hacienda pública española y formaba parte de una herencia familiar, que “tributaba todos los impuestos”.Tras afirmar que la decisión sobre el sucesor de Moix compete al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, el ministro ha insistido en que el próximo jefe de Anticorrupción debe ser un fiscal con "experiencia" y en que “cualquiera que cumpla los requisitos”, que ya reunían los seis fiscales que se presentaron junto a Moix a la jefatura de Anticorrupción el pasado enero, tienen “el perfil más adecuado”.