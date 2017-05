LA FISCALÍA DEL ESTADO DICE QUE LA PROPIEDAD DE MOIX EN PANAMÁ ES UN “ASUNTO PERSONAL”

Etiquetas

La Fiscalía General del Estado considera “un asunto personal” la información desvelada este martes por 'Infolibre' y que indica que el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, es propietario del 25% de la empresa Duchesse Financial Overseas, ubicada en Panamá y que, a su vez, es dueña de un chalé en Collado Villalba (Madrid) valorado en 550.000 euros.Aunque la Fiscalía no piensa hacer ninguna comunicación respecto a esta información, sí indica a través de sus canales de comunicación oficial con la prensa que se trata de “un asunto personal que no afecta a la Fiscalía General”.'Infolibre' informa de que Duchesse Financial Overseas fue constituida en Panamá el 4 de enero de 1988. El 24 de febrero de 1988, la sociedad panameña adquirió un chalé en Collado Villalba y la escritura de compraventa se firmó ante el notario Félix Pastor Ridruejo. Unos meses antes, en junio de 1987, los padres de Moix, Manuel Moix Martínez y Manuela Blázquez Borja, habían constituido una hipoteca con Caja Madrid con un préstamo de 84.141. euros. Así pues, la empresa Duchesse Financial Overseas, que también estaba controlada por el matrimonio Moix-Blázquez, fue la que adquirió en una operación el inmueble en 1988, de manera que la propiedad del inmueble quedaba oculta. En el acto de compra del inmueble, la empresa panameña estuvo representada por la hermana mayor del fiscal, Margarita Moix.El inmueble cuenta con tres plantas, que tienen seis dormitorios, cinco baños, dos salones, una bodega de 60 metros cuadrados y una piscina cubierta independiente. Se ubica en una parcela de 4.629 metros cuadrados y se encuentra situada en una urbanización cerrada con vistas a Guadarrama.Con el paso de los años y tras el fallecimiento de la madre de Moix, en octubre de 2008, y del padre, en diciembre de 2011, él y sus tres hermanos heredaron el control de la empresa panameña y de su propiedad en España. Así pues, el fiscal jefe Anticorrupción tiene desde hace cinco años y medio el 25% de una sociedad ubicada en uno de los principales paraísos fiscales del mundo.