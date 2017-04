JOAN MELÉ, EN NESI FORUM: “ESPAÑA VA MAL EN ÉTICA Y EN VALORES HUMANOS, Y DE ESTO NO HABLA EL INFORME PISA”

Etiquetas

“Estamos en una sociedad que no es humana. Hemos perdido de vista qué es un ser humano y qué es la vida. Vivimos como animales asustados que luchamos por sobrevivir, y con ello hemos renunciado a vivir”, afirmó hoy el promotor de la banca ética en España y miembro del Consejo Asesor de Triodos Bank, Joan Melé, en el Foro de Nueva Economía e Innovación Social (NESI Forum), que se está celebrando en Málaga.El conferenciante y formador sobre valores criticó el actual sistema de educación español, en el que “se forma a los jóvenes en términos de beneficio, competitividad y coste” y no en “valores humanos y ética”. En este sentido, señaló que España va mal en ética y valores, aspectos que no están en el Informe PISA. “Estamos quitando las humanidades de la educación y con ello nos deshumanizamos”, añadió.Melé apeló a la recuperación de los valores clásicos de la antigua Grecia. “Platón hablaba de educar a la sociedad en función de la verdad, la belleza y la bondad”, tres valores que permiten “despertar la conciencia, entender el cambio y aportar al mundo las capacidades interiores”, dijo.La verdad permite a las empresas actuar con autenticidad, coherencia y transparencia, “es importante que los de fuera sepan qué está haciendo la empresa y cómo afectan las decisiones al plantea”; belleza, “para que sea sostenible y armónico”, y por último, bondad entendida como “proactividad, iniciativa, compromiso con los que actúan cuando hay un problema”.Por último, Melé instó a los jóvenes a comprometerse con el cambio en el mundo y a “no adaptarse a una sociedad que está enferma”. “La nueva economía debe salir de los verdaderos seres humanos, tenemos que cambiar la humanidad y para ello es necesario cambiar la educación”.ECONOMÍA DEL BIEN COMÚNPor su parte, el activista y fundador del movimiento internacional de la Economía del Bien Común Christian Felber señaló que la sociedad debe recuperar los principios de comunidad y apostar por el “comercio ético, no como un fin sino como una herramienta para lograr metas más elevadas, entre las que se encuentran los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la cohesión social o la justicia”.Sin embargo, en su conferencia en el NESI Forum de Málaga Felber criticó el rumbo de las políticas actuales y los “acuerdos internacionales”, porque no “apuestan ni protegen los derechos humanos”, y por supuesto “no exigen su cumplimiento”.La Economía del Bien Común, añadió, debe apostar por un comercio justo en el que “se prioriza el ámbito local” bajo una democracia soberana en la que “la soberanía está por encima, los ciudadanos estén por encima de todo. Queremos que las personas, en su ámbito local, puedan decidir las reglas del comercio internacional”.En este sentido señaló que la “Economía del Bien Común comienza desde abajo, desde las localidades y municipios, pero debe tener una visión global”. El objetivo, añadió, “no es solo impactar a nivel local, sino aplicarlo a nivel global en el TTIP. Debe ser una asamblea local para los sistemas de comercio”, concluyó.