FUNDACIÓN ONCE APOYA A EMPRENDEDORES CON DISCAPACIDAD

- La convocatoria general finaliza el próximo 29 de septiembre. Los emprendedores con discapacidad tienen hasta el próximo 29 de septiembre para presentar sus candidaturas a la convocatoria general que Fundación ONCE tiene abierta para apoyar proyectos de emprendimiento o creación de empresas de la economía social por parte de personas con discapacidad, con el objetivo de fomentar el empleo y la inserción sociolaboral de este colectivo.Aunque las ayudas se dirigen a personas con discapacidad demandantes de empleo que vayan a poner en marcha su propio proyecto empresarial, se dividen en dos convocatorias incompatibles entre sí: una está destinada expresamente a jóvenes con discapacidad y la otra a personas con discapacidad no consideradas jóvenes. Fundación ONCE ofrece a fondo perdido y en calidad de Organismo Intermedio del Programa Operativo FSE de Inclusión Social y Economía Social 2014-2020 (Poises) una línea de ayudas destinadas a personas con discapacidad demandantes de empleo, que vayan a poner en marcha su propio proyecto empresarial o que lo hayan iniciado después del 1 de enero de 2016.Estas ayudas serán de un mínimo de 3.000 euros para cada solicitud aprobada y podrán alcanzar un máximo de 18.000, si, como las de los jóvenes, se destinan a proyectos que fomenten sectores en crecimiento, impliquen el desarrollo del medio rural o se enmarquen dentro de la sociedad de la información, entre otras circunstancias. Asimismo, serán susceptibles de percibir una cuantía superior a los 3.000 euros los negocios impulsados por colectivos con discapacidad con especial dificultad (personas con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual), mujeres, los que empleen además a otras personas con discapacidad, y los promovidos por víctimas de violencia de género o parados de larga duración, entre otros.El dinero destinado a estas ayudas en 2017 asciende a un total de 993.911 euros y el plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 29 de septiembre.Los interesados en beneficiarse de cualquiera de estas ayudas deberán presentar un Plan de Empresa del proyecto, así como la documentación que acredite la capacidad del solicitante para proceder a la aportación de fondos que contribuyan a su puesta en marcha. En la pasada edición de 2016, Fundación ONCE apoyó un total de 69 proyectos y desde la puesta en marcha de esta iniciativa en 1988, se han ofrecido ayudas a más de 1.500 emprendedores.JÓVENES EMPRENDEDORESAdemás, y como importante novedad, Fundación ONCE quiere impulsar el emprendimiento de los jóvenes con discapacidad. En este caso, las ayudas se ofrecen a fondo perdido en calidad de Organismo Intermedio del Programa Operativo FSE de Empleo Juvenil 2014-2020 (POEJ), y se dirigen, concretamente, a personas de entre 16 y 30 años. Estas personas deberán estar inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ), ser demandantes de empleo y no haber trabajado o participado en actividades de educación o formación al menos el día anterior a la presentación de su solicitud en esta convocatoria.Dichas ayudas serán de un mínimo de 6.000 euros y podrán aumentar hasta un máximo de 18.000 si se destinan a proyectos que fomenten sectores en crecimiento, impliquen el desarrollo del medio rural o que se enmarquen dentro de la sociedad de la información, entre otras circunstancias. Asimismo, podrán percibir una ayuda superior a los 3.000 euros los negocios impulsados por colectivos con discapacidad con especial dificultad (personas con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual), mujeres, los que empleen además a otras personas con discapacidad, y los promovidos por víctimas de violencia de género o parados de larga duración, entre otros.Los interesados en optar a estas subvenciones tienen de plazo para presentar sus solicitudes hasta que se agoten los recursos presupuestados, o, en todo caso, hasta el 31 de marzo de 2018. Los recursos presupuestados por Fundación ONCE, incluida la cofinanciación del Fondo Social Europeo para esta convocatoria, ascienden a 200.000 euros, si bien dicha dotación podrá ampliarse en función de las ayudas que se vayan aprobando.Con el fin de ayudar y ofrecer el mayor nivel de información, Fundación ONCE cuenta con un espacio específico en su página web con toda la documentación:'http://www.fundaciononce.es/es/pagina/emprendimiento-de-personas-con-discapacidad'.