Felipe López pedirá al ministro en su reunión que deje la "ambigüedad" sobre la liberalización del peaje Sevilla-Cádiz

Etiquetas

El consejero de Fomento y Vivienda de la Junta, Felipe López, pedirá al ministro del ramo, Íñigo de la Serna, en la reunión que ambos dirigentes mantendrán, --previsiblemente a lo largo del mes de enero--, que abandone "la ambigüedad y los eufemismos" sobre la liberalización del peaje Sevilla-Cádiz y diga claramente que va a ser una "vía de libre circulación" a partir de 2019.

En una entrevista con Europa Press, López ha criticado que el ministro haya dejado "dudas" al asegurar que "ya se verá cuál es el método" a partir de 2019, fecha en la que finaliza la concesión. "No puede haber ninguna ambigüedad calculada ni ninguna forma de expresión que deje una duda en el ambiente porque terminado el peaje, no cabe otra explotación que suponga gravamen alguno", ha advertido el consejero.

El consejero de Fomento, que no se sabe si desde el Gobierno central se alberga "otra intención" a la que de que haya una vía de libre circulación, ha recordado que su departamento envió una carta al actual ministro, ante la que no ha obtenido respuesta, y en la que le planteaba una cuestión con una "base racional y lógica" en esta materia, de cara a poder acabar con este peaje "ya, sin esperar a 2019".

Así, ha explicado que si la Junta, sin ser de su competencia, ha destinado casi 110 millones hasta 2019 a levantar el peaje entre Jerez y Puerto Real (Cádiz), lo "lógico" sería que el Gobierno de la Nación, "que sí tienen las competencias de la comunicación a través de la N-IV entre Sevilla y Cádiz", hiciera el mismo esfuerzo y levantara el peaje de la otra "mitad", entre Los Palacios y Villafranca (Sevilla) y Jerez (Cádiz).

Entre otras de las peticiones que el consejero llevará al ministro durante su reunión, frente a la cual se muestra "relativamente optimista", se encuentran la apuesta por los corredores ferroviarios, la alta velocidad, y las propuestas para el nuevo Plan de Vivienda a nivel estatal que se elaborará a lo largo del presente 2017.

Sobre los corredores ferroviarios, López ha indicado que le va a reclamar al ministro "plazos concretos y compromisos cerrados", bajo el convencimiento de que "una de las mejores apuestas que se puede hacer desde Andalucía al crecimiento del empleo es el desarrollo de los corredores ferroviarios". "Cualquier empresa productora de servicios tiene costes en torno al 10 por ciento ligados a la logística", ha precisado.

FALTA DE COMPROMISO CON LOS CORREDORES FERROVIARIOS

Así, tras insistir en que el desarrollo de esos corredores pueden hacer que Andalucía atraiga la localización de empresas, el consejero ha asegurado que el Gobierno de Rajoy "no se tomó en serio" este asunto durante la pasada legislatura, que finalizó "con una falta de compromiso clamorosa", tanto con el tramo de Algeciras-Bobadilla, como con el resto de corredores andaluces.

"No es posible que siendo un asunto tan importante para Andalucía, se esté postergando, cuando sí se ha apoyado a corredores de otras comunidades", ha advertido López, quien ha indicado que el Ejecutivo central ha destinado 50 millones para esta materia en Andalucía, frente a los casi 6.000 millones que ha dado para el ramal litoral del Corredor Mediterráneo, "de Murcia hacia arriba".

En lo que se refiere a la alta velocidad, el consejero ha indicado también que pedirá "concreción" en plazos y compromisos a De la Serna e insistirá en que la comunicación ferroviaria en general de toda la zona oriental de Andalucía es "absolutamente deficiente". "Se requiere una atención preferente del Gobierno para que los desplazamientos sean competitivos en tiempo, no solo con Madrid, sino entre provincias", ha destacado.

Otro de los asuntos que López pretende abordar con el ministro en el citado encuentro es el referido a la aprobación del próximo Plan de Vivienda. Entre las propuestas del Gobierno se encuentran, según ha explicado el consejero, retomar las ayudas a la VPO, la ampliación de las ayudas al alquiler para rentas limitadas y familias vulnerables, que las ayudas no se otorguen en concurrencia competitiva, o que las personas que no estén al corriente de pago con la Seguridad Social o la Agencia Tributaria no queden excluidas de las mismas.