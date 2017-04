Polémica a la vista: Nadal no descarta que las CCAA tengan que devolver dinero

Etiquetas

El secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, ha dicho que si se produjo una sobreestimación en los ingresos previstos en los Presupuestos de 2016 también existió una sobrefinanciación a las comunidades autónomas (CCAA), por lo que éstas podrían tener que devolver el dinero recibido de más.

Durante su intervención en la Comisión de Presupuestos del Congreso para rendir cuentas de la ejecución presupuestaria, Nadal ha señalado que las administraciones autonómicas y locales contaron con 9.700 millones más el pasado año, y que eso se debió a que "la estimación de ingresos fue excesivamente alta". "Si cometimos un error de sobrestimación, también lo cometimos sobrefinanciando las CCAA", ha aseverado Nadal.

Ante las críticas recibidas por la oposición, que le ha recriminado la desviación de los ingresos previstos por la menor recaudación fiscal, Nadal ha rechazado que además pueda argumentarse una infrafinanciación territorial. "O una crítica o la otra. Las dos no caben. O fue razonable y luego no salió bien, pero la cantidad entregada no es la correcta.

Entre 2008 y 2009 ya devolvieron 26.000 millones

Preguntado a su salida de la comisión por los medios si esta sobreestimación supondría una devolución a la administración central, Nadal ha contestado tajante: "Exactamente, pero habrá que verlo todo", mencionando que habría que revisar la aportación inicial en el ejercicio. En 2008 y 2009, las CCAA debieron devolver cerca de 26.000 millones de euros por desviaciones en el cálculo, ha dicho.

En todo caso, ha señalado que ahora mismo no es posible precisar si deberá haber devoluciones, y que además el objetivo es ir hacia un nuevo sistema de financiación de las corporaciones locales y autonómicas que determine el reparto presupuestario.