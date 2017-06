Fomento 'garantiza' el servicio postal de Correos con el fondo para imprevistos

Etiquetas

El Ministerio de Fomento "garantizará" con el fondo para imprevistos los 120 millones de euros adicionales que, como mínimo, necesitará Correos para garantizar el suministro postal en todo el territorio nacional en virtud de su condición de operador encargado del Servicio Postal Universal.

La dotación prevista en los Presupuestos del Estado para la empresa postal pública había menguado desde los 180 millones de euros consignados el pasado año a apenas 60 millones este año, después de que a la rebaja inicial a 120 millones de euros establecida por el proyecto gubernamental se le restaran otros 60 millones de euros en las negociaciones del trámite parlamentario.

Para poner en contexto la suficiencia o insuficiencia de esta cantidad para cumplir la tarea que la empresa pública tiene encomendada como responsable del Servicio Postal Universal puede ayudar la estimación realizada por el sindicato Comisiones Obreras, que calculó en 220 millones de euros los fondos anuales necesarios para cubrir ese servicio.

El proyecto de Presupuesto de 2017 ya partió con un dotación de 120 millones de euros (60 millones inferior al de 2016), que luego se vio minorada en 60 millones de euros más por un paquete de concesiones del Partido Popular a sus socios canarios, imprescindibles para sacar adelante las cuentas públicas de este año.

Los Presupuestos salieron pues del Congreso con menos de 60 millones de euros (58,2 millones, exactamente) para financiar la prestación del servicio postal en toda España y los sindicatos exigieron explicaciones al Ministerio de Fomento. La subsecretaria del Ministerio de Fomento, Rosana Navarro, reunió a los sindicatos el pasado viernes e intentó tranquilizarlos con un doble mensaje: el Gobierno garantizará también este año una dotación de 180 millones de euros a Correos para dar cobertura al Servicio Postal Universal y financiará el gasto extra no previsto en el Presupuesto (120 millones de euros) recurriendo al Fondo de Contingencia, la bolsa con algo más de 2.000 millones de euros que el Estado habilita todos los años para blindarse ante posibles imprevistos: catástrofes naturales, plagas agrícolas...

Desconfianza sindical

La solución no termina de convencer a los sindicatos. El Fondo de Contingencia es un fondo para imprevistos, que según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que lo regula, sólo se empleará para "atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio". Además, su aplicación depende de un acuerdo del Consejo de Ministros y de las prioridades que tenga el Gobierno en el momento en que se proponga dicha aplicación.

"Le hemos pedido al Ministerio que nos remita ese compromiso por escrito y avalado por el Ministerio de Hacienda y la SEPI (el hólding empresarial público en el que se enmarca Correos)", señala Sergio Mira, secretario general de CCOO en Correos Comunidad de Madrid. "La prestación del Servicio Postal Universal no es viable con los recursos presupuestados".

Pepe Sayagués, secretario estatal del Sector Postal de la Federación de Servicios Públicos de UGT, recuerda que la prestación del Servicio Postal Universal no sólo es una obligación establecida en la Ley Postal de 2010 sino un servicio esencial. "El Servicio Postal Universal es el que garantiza que el servicio se presta con iguales condiciones de calidad en todo el territorio español y es un imperativo legal".

Este concepto se creó con la Ley de Servicios Postales de 2010, que abría el sector a la competencia, como garantía para la prestación de servicios postales en iguales condiciones de precio y calidad en territorios donde la prestación del mismo es más costosa. No tiene el mismo coste enviar una carta de un barrio a otro de Madrid que hacer llegar una postal desde la Isla de La Gomera a una pequeña aldea lucense...y, sin embargo, hoy cuestan lo mismo: 50 céntimos.

Para garantizar la prestación de ese servicio y hacerla al menos no gravosa para la empresa encargada de realizarlo, la ley estableció el abono de una especie de contrapartida por parte del Estado al operador designado para cumplir ese servicio, en este caso Correos (que tiene la concesión hasta 2026). Ésa compensación es la que está en cuestión.

Para Manuel González Molina, portavoz de Empresas Públicas Estatales de CSI-F, el compromiso del Gobierno es positivo, pero no evita que la exigencia de que el compromiso "deba ser firme y se plasme por escrito, en coordinación entre los ministerios de Hacienda y Fomento (propietario y regulador), para evitar los errores del pasado". Fuentes del Ministerio de Fomento aseguraron ayer que la dotación presupuestaria comprometida "está garantizada".