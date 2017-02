Fomento rompe el monopolio de los estibadores de los puertos

Etiquetas

No hay tiempo ni margen para seguir con la negociación. Bruselas quiere que se reforme la estiba en España y si no se hace continuarán llegando las multas. De momento ya las hay por incumplir la sentencia de 11 de diciembre de 2014. 27.522 euros al día por cada día que persista la infracción (sumaría ya cerca de 21 millones de euros) y otra multa coercitiva por importe de 134.107,2 euros por cada día de retraso en la ejecución en la ejecución de la sentencia, ene el caso de que el Tribunal dicte una segunda sentencia condenatoria por no haber abordado aún la modificación.

Por eso, desde el Ministerio de Fomento se asegura que la prioridad es aprobar un Decreto Ley con los cambios que pide Europa y evitar así que las multas se sigan acumulando.

Y lo que pide Bruselas es la liberalización del sector de los estibadores. Este sector es uno de los más importante para la economía española ya que los puertos canalizan el 86% de las importaciones y el 60% de las exportaciones del país. Actualmente, la estiba se rige en España por un sistema único respecto a otros sectores económicos y la mayoría de los países de la UE.

Un único sindicato gremial

Esta actividad se canaliza a través de las denominadas sociedades de gestión de trabajadores portuarios (Sagep), que son las que tienen contratados a todos los estibadores, todos ellos representados además por un único sindicato. Entrar hoy en día en estas empresas para trabajar como estibador es realmente complicado y el puesto prácticamente se hereda. Actualmente en trabajan 6.156 estibadores en los 36 puertos españoles y el sueldo medio de un estibador es de 62.000 euros brutos anuales.

Además, las empresas de estiba que quieran operar en los puertos públicos deben entrar en el capital de las Sagep y están obligadas a contratar a sus estibadores. Según la sentencia de la Unión Europea este punto es ilegal y viola las normas de libre competencia. Por ello ha pedido al Gobierno una modificación y que se permita a las empresas estibadoras contratar libremente.

Este cambio supone una reforma total del sistema y para ello dispone de un período transitorio de tres años. En concreto, la norma contempla la desaparición de las Sagep o bien su conversión en centros portuarios de empleo, una especie de empresa de trabajo temporal. Los trabajadores podrán subrogarse a las estibadoras o bien pasar a estos nuevos centros de empleo.

Fomento, a través de Puertos del Estado, reconocerá su capacitación profesional y garantizará la antigüedad y las condiciones y derechos laborales del colectivo de estibadores. El gestor portuario abonará la correspondiente indemnización si un estibador es despedido. Se trata de garantizar la igualdad de condiciones para las nuevas empresas que entren a trabajar en los puertos españoles.

Ganar competitividad

Con el sistema actual, los costes laborales de los estibadores suponen entre el 55% y el 60% de los costes totales mientras que en países donde ya está liberalizado como Alemania, sólo representan el 37%. Por eso fuentes de Fomento comentan que es muy probable que estos cambios lleven también a ganar competitividad, un aspecto muy positivo para la economía española.

En 2016, por los puestos españoles pasaron 509 millones de toneladas de mercancías, una cifra récord. El año que viene la cifra, según las previsiones, llegará hasta los 520 millones de toneladas.

Posibles conflictos

Fomento negocia desde hace meses esta reforma con las empresas estibadoras y el sindicato del ramo, en busca del mayor consenso y para evitar un eventual conflicto laboral que podría llegar a paralizar la actividad portuaria y por tanto, perjudicar a la economía total, dada la importancia de las exportaciones.

El Ministerio reconoce que no ha podido asumir varias de las peticiones de los trabajadores por las "líneas rojas" planteadas por la UE que, según asegura, debe dar el visto bueno final a la reforma. Concretamente, el sindicato quería que se mantuviera el registro contingentado, es decir, en la normativa que permite decidir quien está capacitado y quien no para trabajar como estibador. Europa dice que es inasumible y vulnera la libre competencia.

Fuentes del Ministerio confían en que se imponga el sentido común y no se convoquen jornadas de huelga en el sector, ya que, aseguran, el margen de negociación es nulo al tratarse de medidas que hay que adoptar de manera urgente para evitar nuevas sanciones y que tienen que obtener el visto bueno de Europa.