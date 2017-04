Fundación Andalucía Emprende apoya la creación de 12.737 empresas en 2016, que han generado 17.000 empleos

Etiquetas

Arellano apunta que la Ley de Emprendimiento busca "salvar derechos" y el cambio de personalidad jurídica "no es prioritario"

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha destacado que en 2016, la Fundación Andalucía Emprende, a través de su red territorial de 267 Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE) distribuidos por toda la comunidad, ha apoyado la creación de 12.737 empresas, que han permitido generar un total de 17.010 nuevos empleos.

En comisión parlamentaria, el consejero ha subrayado la relevancia de los programas de fomento de la cultura emprendedora desarrollados desde Andalucía Emprende que prestan especial atención al ámbito educativo, la industria creativo-cultural y el medio rural, así como a colectivos con especiales dificultades de desarrollo profesional como los jóvenes, las mujeres, las personas jubiladas, los inmigrantes o las personas en riesgo de exclusión social.

Sobre ellos, el titular de Economía ha destacado las acciones específicas enmarcadas dentro del Plan de Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo Público de Andalucía, que suponen "la clara escenificación del compromiso con un emprendimiento entendido como una actitud proactiva para llevar a cabo nuevas ideas o mejorar procesos ya existentes en el seno de nuestra sociedad".

Así, en 2016 en el marco de este Plan, ejecutado en colaboración con la Consejería de Educación, se han realizado 3.200 actuaciones para acercar el emprendimiento a las aulas, de las que se han beneficiado 68.324 estudiantes de 868 centros educativos.

Respecto al servicio a emprendedores, Ramírez de Arellano ha destacado la información y asistencia técnica especializada que prestan los casi 950 profesionales que trabajan en la entidad en los procesos de constitución, innovación, cooperación, análisis de viabilidad, incorporación de TIC, búsqueda de financiación o solicitud de incentivos.

Entre ellos, el titular de Economía ha puesto énfasis en el servicio de alojamiento empresarial, que permite a personas emprendedoras y a empresas disponer de espacios gratuitos para el desarrollo de sus proyectos en función de dos modalidades diferentes: la preincubación, para la puesta en marcha de ideas de negocio, por un período de seis meses; y la incubación, para que empresas de nueva creación pueda iniciar su actividad, por un período de uno a tres años.

En la actualidad, la infraestructura destinada al alojamiento empresarial está disponible en 156 CADE, disponiendo de 858 espacios (310 naves y 548 oficinas), que acogen en este momento a 678 iniciativas empresariales, lo que supone un porcentaje medio de ocupación del 79 por ciento, según ha manifestado el consejero a lo largo de su comparecencia.

PLAN ESTRATÉGICO

Además, el consejero de Economía y Conocimiento ha manifestado que se ha comenzado a trabajar en la elaboración del Plan Estratégico Andalucía Emprende 2020, "un diagnóstico global con vocación transformadora". El objetivo es diseñar una estrategia para adaptarse a los cambios tecnológicos, socioeconómicos e internos de la Fundación, así como a la evolución de las nuevas formas y necesidades para emprender.

Esta red tejida en torno a la figura del emprendedor ha conseguirdo que 115.234 emprendedores hayan puesto en marcha 99.728 empresas y 125.775 empleos, con una inversión estimada de 1.479 millones de euros.

Además, ha destacado que las empresas que han sido apoyadas e incubadas por Andalucía Emprende y cuentan con un periodo de actividad entre los doce y 14 meses, tienen una probabilidad media de supervivencia de más de ocho puntos superior al resto de empresas que se crean en Andalucía sin este apoyo.

CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO

Por su parte, la diputada de Podemos María del Carmen Lizárraga ha pedido que se aumente la cantidad de actividades dirigida a emprendedores de la Fundación Andalucía Emprende, así como que aumenten las empresas incubadas dedicada a la economía social.

"¿Qué medidas hay para que este tejido acompañe al cambio de modelo productivo?", ha cuestionado, al tiempo que ha llamado la atención sobre que la mayor parte de los proyectos se basa en empresarios individuales, algo a revertir teniendo en cuenta "el problema del tamaño mínimo de las empresas en Andalucía".

Por último, ha señalado que el cambio a agencia pública influiría en "una mayor estabilidad" a los trabajadores de Andalucía Emprende, aunque ha mostrado su inquietud por que invada "el trabajo que realizan las asociaciones de autónomos".

Por su parte, el diputado del PP-A Miguel Ángel Torrico ha criticado que el trabajo de Andalucía Emprende es de "los que menos repercute en los andaluces", toda vez que ha advertido de "un excesivo peso burocrático" para mantenerla, lo que "deja poco margen al presupuesto para repercutir en acciones de emprendedores".

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Carlos Hernández White ha señalado la "alta mortandad" de las empresas en Andalucía y ha reclamado una red de Centros Andaluces de Emprendimiento que sea "realmente util". Además, ha exigido que haya intermediación de Andalucía Emprende entre inversiones y necesidad de capital.

Por último, ha llamado a no cambiar a Andalucía Emprende de fundación a agencia. "No necesitamos una agencia más, tal y como está puede asumir las compeetncias que está desarrollando", ha indicado.

PERSONALIDAD JURÍDICA

En una segunda comparecencia sobre Andalucía Emprende y preguntado sobre los efectos del cambio de personalidad jurídica de la Fundación Andalucía Emprende a agencia, el consejero ha destacado que esta modificación "no es una prioridad" y, por tanto, "no se considera una cuestión nuclear". "No nos planteamos un cambio, pero será el Parlamento en la tramitación de la Ley de Fomento del Emprendimiento el que tome las medidas que entienda correspondientes", ha subrayado.

Asimismo, ha apuntado que la ley de Fomento de Emprendimiento se hace para "declarar derechos", de manera que "el cambio de personalidad jurídica de Andalucía Emprende no es el motivo de la ley".

A este respecto, el diputado del PP-A Jaime Raynaud ha criticado que el consejero "huya" de responder sobre el cambio de personalidad jurídica de la Fundación Andalucía Emprende. "Para nosotros sí es importante, aunque lo quieran ocultar, porque en el anteproyecto de la Ley de Fomento del Emprendimiento este cambio de fundación a agencia tiene un protagonismo importante", ha subrayado.

Asimismo, ha preguntado sobre las advertencias que realizaba el Consejo Económico y Social de Andalucía (CES-A), como duplicidad de competencias entre Andalucía Emprende y Agencia IDEA, o "falta" de participación. Asimismo, ha apuntado que el propio CES-A señalaba que "el anteproyecto de ley tendría como objetivo convertir la ley de emprendimiento en la ley de Andalucía Emprende".