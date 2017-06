GOIRIGOLZARRI, SOBRE EL POPULAR: “ERA UNA OPERACIÓN DEMASIADO GRANDE PARA BANKIA”

Etiquetas

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, afirmó hoy que aunque una integración con Banco Popular tenía “lógica industrial”, razones de “riesgo y financieras” hicieron que no pujaran por la entidad.“Era una operación demasiado grande para Bankia”, explicó durante su participación en el curso ‘La cuarta revolución. ¿Cómo afecta la agenda digital a la economía y a la industria?’, organizado en Santander por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).Goirigolzarri explicó que a Bankia llamaron desde el Popular por si querían “analizar el banco”. “Dijimos que sí porque nos parecía que era nuestra obligación desde el punto de vista profesional” y para ver si la operación “tenía sentido o no”. “Al final, la conclusión es que la operación, teniendo toda la lógica industrial, era una operación con un riesgo de implementación que no podíamos asumir; era una operación demasiado grande para Bankia”, expuso.En este sentido, señaló que la capitalización bursátil de Bankia es de 12.000 millones de euros y que el Santander va a ampliar capital en 7.000 millones para integrar el Popular. De esta manera, Goirigolzarri señaló que “por razones financiera y de riesgo, tomamos la decisión de que no podíamos seguir”.Además, quiso dejar claro que “no hemos tenido ningún tipo de injerencia política; hemos tenido una absoluta independencia y profesionalidad” en el proceso.