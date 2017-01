TRUMP. GREENPEACE PIDE ‘PUENTES, NO MUROS’ EN PANCARTAS DESPLEGADAS EN MÁS DE 20 PAÍSES

Etiquetas

Activistas de Greenpeace desplegaron este viernes pancartas con el lema ‘Puentes, no muros’ (‘Bridges not walls’ en inglés) en más de 20 países coincidiendo con la llegada al Gobierno de Estados Unidos de Donald Trump, que hoy jura su cargo, para mostrar su rechazo a los discursos políticos que dividen y ponen en peligro el medio ambiente.Además, varias personas se han sumado a esta acción subiendo fotos en las redes sociales con el hashtag #PuentesNoMuros, que aparece en puentes del río Manzanares (Madrid), el Puente de las Artes (Valencia) y el Puente de Triana (Sevilla), entre otros.“No vamos a permitir que los mensajes ni de división ni de intereses privados dominen nuestro futuro y el que aprendan los más jóvenes. Juntos, construimos un mundo que beneficia a todas las personas, no sólo a un puñado de políticos y corporaciones”, declaró en un comunicado Jennifer Morgan, directora ejecutiva de Greenpeace Internacional. Morgan señaló que “una economía sostenible, un entorno seguro y un futuro justo y equitativo no sólo tienen que ser buenas ideas, sino la realidad por la que miles de personas estamos trabajando día a día”. Greenpeace indicó que la “agenda pro-combustibles fósiles de Trump busca el beneficio para un grupo de multimillonarios frente al interés general y una preocupante política futura de la Casa Blanca, donde la negación del cambio climático es el posicionamiento inicial”. “Aún está por confirmar por parte del Senado la nominación de Rex Tillerson como secretario de Estado. Tillerson, que nunca ha ocupado un cargo público, fue presidente de Exxon e hizo todo lo posible para silenciar las iniciativas globales que buscan responsabilizar legalmente a las compañías de los combustibles fósiles por agravar los efectos del cambio climático”, apuntó. Greenpeace indicó que se compromete a trabajar junto con otras organizaciones en apoyar la justicia social, racial, ambiental y económica para todas las personas y contra la islamofobia, la xenofobia, el racismo, la homofobia y el sexismo. “Si seguimos unidos como una comunidad global, los políticos y las corporaciones no pueden interponerse en el camino de nuestro trabajo para construir un mundo pacífico, justo y verde. Greenpeace ha estado usando la no-violencia para resistir ante este tipo de políticas desde 1971 y va continuar trabajando por un futuro verde y en paz”, concluyó.