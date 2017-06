GUINDOS SOBRE LA OPERACIÓN DEL POPULAR EN MIÉRCOLES: “SI UN BANCO NO TIENE LIQUIDEZ, NO PUEDE ABRIR AL DÍA SIGUIENTE”

Etiquetas

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, aclaró hoy el motivo por el que la operación del Banco Popular se ha cerrado un miércoles de madrugada y no en un fin de semana, como suele ser habitual en este tipo de situaciones. “Si un banco no tiene liquidez no puede abrir al día siguiente”, fue su respuesta.Así se expresó De Guindos en unas declaraciones en el Ministerio donde reveló que el banco había sufrido una pérdida de depósitos muy importante y donde se felicitó porque “se ha conseguido llegar a buen puerto”.A este respecto, destacó que una operación de este tipo sin ayudas ni apoyo público y sin que haya producido contagio en el resto del sector financiero “no hubiera sido posible si la economía española no tuviera los fundamentos que tiene en estos momentos”.Además, afirmó que “hoy los clientes, los depositantes, los ahorradores y los trabajadores del Popular tienen que estar mucho más tranquilos que hace unas semanas”, porque existen “todos los elementos para que el banco pueda continuar con sus operaciones dentro del Santander”.Preguntado por el efecto en los accionistas, descartó cualquier tipo de impacto judicial para el Estado, porque se trata de ”una operación meramente privada”, y sostuvo que “lo más importante son siempre los depositantes y los ahorradores, a los que se ha salvado completamente”.También resaltó que “ha funcionado la unión bancaria, que es una pieza muy importante del entramado del euro”.En esta línea, señaló que “es un elemento de confianza para futuros procesos de integración económica, financiera y política en Europa”.