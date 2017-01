GÜRTEL. LÓPEZ VIEJO: “NO HE RECIBIDO NI UN SOLO EURO DEL SEÑOR CORREA”

Etiquetas

- El presidente del tribunal le reprende por sus “recomendaciones” a la fiscal. El exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo aseguró este miércoles en el juicio por la `trama Gürtel´ que no ha recibido "ni un solo euro del señor Correa", considerado el cabecilla de la red, por mediar en la concesión de adjudicaciones de contratos públicos a sus empresas.López Viejo mantuvo una actitud desafiante ante las preguntas de la fiscal Concepción Nicolás, que le interrogaba sobre las comisiones de más de 682.000 euros que supuestamente recibió en sus cuentas radicadas en Suiza por la adjudicación de contratos a la empresa Sufi.Preguntado por si era titular de cuentas en Suiza, López Viejo dijo: “No puedo ni debo contestar porque ustedes no tienen autorización (de las autoridades helvéticas) para usar esa información”. Esta afirmación provocó el enfado del presidente del tribunal, Ángel Hurtado, que le advirtió de que eso lo debe “valorar la Sala” y le preguntó explícitamente si “tuvo usted cuentas en Suiza, ¿sí o no?”.A continuación, el exconsejero madrileño bajo la Presidencia de Esperanza Aguirre criticó la "visión particular" de la Fiscalia sobre el funcionamiento del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad y quiso hacerle algún tipo de “recomendación” sobre el interrogatorio. "Usted no tiene que recomendar al fiscal nada", le reprendió Hurtado en mitad del interrogatorio.El Ministerio Público pide 46 años de cárcel para López Viejo, al que acusa de conceder a la organización de Correa 386 actos entre 2004 y 2009, por los que devengó 448.870 euros en comisiones. Según la UDEF, daba instrucciones a la trama sobre cómo había que facturar los eventos, por qué cantidades -siempre inferiores a 12.000 euros para eludir los controles administrativos- y a nombre de qué consejería u organismo se emitiría la factura. El exconsejero aseguró que nunca tuvo con Correa una "relación estrecha, ni personal ni profesional", aunque sabía "perfectamente" quién era porque sus empresas "llevaban las campañas electorales del PP y la imagen del PP y organizaban los viajes del presidente del Gobierno".Justificó su presencia en el yate en que coincidió con la cúpula de la trama Gürtel en la circunstancia de que era "muy amigo" de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar, y dijo que fue él quien le invitó al barco, que partió de Puerto Banús, sin que supiera previamente quién iba a estar en esa travesía. López Viejo insistió en que nunca cobró comisiones de Correa ni participó siquiera en la adjudicación del contrato a Sufi mientras estaba en el Ayuntamiento de Madrid. Correa declaró, en cambio, que le entregó un millón de euros en su cuenta en Suiza por la adjudicación a su empresa de un contrato de limpieza del barrio de Moratalaz.