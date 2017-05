Gestha advierte de que aplicar un impuesto por desmantelar la central puese ser inconstitucional

Etiquetas

Técnicos de Hacienda (Gestha) ha advertido este lunes que aplicar un impuesto a las empresas eléctricas por el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña "podría ser declarado inconstitucional".

Así, Gestha ha recordado que el artículo 31 de la Constitución dice, cada ciudadano debe contribuir al sostenimiento de las cargas públicas conforme a su renta, de modo que cualquier impuesto que se establezca sobre una industria o negocio para mantenerlo en pérdidas e impedir su cierre, "podría quedar fuera de los preceptos constitucionales", sobre todo si como en el caso de la central burgalesa dicho impuesto "fuese tan elevado como para que sea más rentable prolongar la actividad que desmantelar la central".

Aunque Gestha entiende que el objetivo del Gobierno de Castilla y León es preservar los puestos de trabajo y la actividad económica que genera esta planta en la provincia de Burgos, recuerda que si una empresa se ve avocada a cerrar porque no es viable, "no es posible que se le imponga un tributo cuando no hay renta o riqueza que gravar".

Por otra parte, Gestha cree que el propio Ministerio de Hacienda desaconsejará ese impuesto y podría interponer un recurso de inconstitucionalidad si finalmente se decide aprobarlo.

Alternativamente, el colectivo recuerda que el municipio donde está radicada la central puede aprobar una Ordenanza para exigir el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), para gravar al tipo máximo del 4 por ciento el coste de ejecución de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia.

En cualquier caso, los Técnicos de Hacienda reconocen que España "todavía tiene mucho camino por recorrer para estar en la media del resto de la UE en materia fiscal medioambiental o 'fiscalidad verde'".