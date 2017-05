Gobierno vasco pide "prudencia" ante la investigación abierta a Iberdrola por alterar los precios de la luz

Etiquetas

EH Bildu pide al Gobierno que ponga en "cuarentena" a la compañía y Elkarrekin Podemos reclama "acción" al Ejecutivo

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha defendido este viernes que Iberdrola "es una empresa transparente" y ha anunciado a los grupos de la oposición que ante la investigación abierta a la compañía, el Gobierno vasco a ser "prudente" porque "hasta el momento no ha dado nada de nada".

Tapia ha realizado estas declaraciones en el pleno de control al Gobierno que se está celebrando en el Parlamento vasco, en respuesta a una pregunta formulada por el parlamentario de Elkarrekin Podemos, Iñigo Martínez y a una interpelación del parlamentario de EH Bildu Mikel Otero.

La Fiscalía Anticorrupción investiga si Iberdrola se lucró por alterar el precio de la luz en el año 2013 y si habría obtenido un "lucro ilícito" de 20 millones de euros.

Tapia ha defendido que una de las principales actuaciones del Gobierno vasco es "buscar la transparencia en las empresas, trabajar la comunicación interna y externa" y ha señalado que "todas nuestras ayudas y colaboraciones en la mejora de la gestión están dirigidas a ese objetivo". "La postura del Gobierno es clara", ha insistido

Asimismo, para responder a la pregunta de Elkarrekin Podemos sobre si es transparente Iberdrola, ha hecho referencia a un informe de transparencia de responsabilidad fiscal que incluye todas las empresas del Ibex35.

Tapia ha señalado que el informe destaca que la transparencia fiscal de Iberdrola es "bastante estricta" y ha indicado que entre los años 2014 y 2016 "se ha mejorado ostensiblemente" y existen canales de denuncia para mejorar la transparencia.

"En ese informe se recoge que Iberdrola lidera las listas relativas a aspectos como cumplimiento de la normativa tributaria, código de buenas prácticas tributarias, facilitar información de sus activos económicos, y además, se sitúa entre las empresas que mejor detallan y hacen visible la información de sus auditorías", ha indicado.

EMPRESA "TRANSPARENTE"

Tras señalar que se trata de resultado que corresponden a unos índices y formas de medir "internacionalmente avaladas", ha asegurado que "los datos dicen que Iberdrola es una empresa transparente".

Sobre la investigación abierta por la Fiscalía, ha recordado que "todavía no se ha demostrado nada" y ha informado que "las dos únicas sentencias -de julio de 2012 y febrero de 2016- que hay son favorables" a Iberdrola, es decir, "se ha demostrado que no había nada". "Vamos a ser prudentes y esperar lo que da de sí esta investigación. Hasta el momento no ha dado nada de nada", ha insistido.

LA OPOSICIÓN

El parlamentario de EH Bildu, Mikel Otero ha pedido al Gobierno vasco que adopte "todas la medidas necesarias contra los excesos de la compañía" y pongan a Iberdrola "en cuarentena". "No pongan en riesgo el nombre del Gobierno. Cuando el lehendakari y los consejeros dan la cara en los negocios internacionales de Iberdrola, dan la cara por toda la ciudadanía".

El parlamentario de Elkarrekin Podemos Iñigo Martínez, por su parte, ha recordado que la firma está siendo investigada, lo que demuestra que "es necesario cuantificar cuánto dinero se ha pagado de más por sus prácticas abusivas". "Es en lo que tenemos que centrar la acción de gobierno", ha defendido.