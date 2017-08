Guindos cree que para salir de la crisis es mejor crear empleo que subir salarios

Etiquetas

Guindos tiene claro que para salir de la crisis es mejor crear empleo que subir los salarios. "Hay que mantener el ritmo del crecimiento del 3% y la creación de empleo a cualquier precio para que podamos decir en dos años que hemos salido de la crisis".

Es el mensaje que Guindos ha querido transmitir una y otra vez en su rueda de prensa para hablar de la contabilidad nacional. El estancamiento de los salarios, incluso la bajada de los costes laborales unitarios respecto al crecimiento, se ha vuelto a poner de relieve en los datos de la contabilidad nacional.

Guindos ha hablado de una recuperación de renta real. En este sentido, ha señalado que el impacto de los salarios en la renta nacional ha caído dos puntos, lo que se explica, en su opinión, por el menor empleo, más de un millón de empleos menos. Guindos cree que no se saldrá de la crisis hasta que no se recuperen 1,5 millones de puestos de trabajo. Y cree que eso pasará en dos años.

"Es vital, si no creamos empleo, perderemos confianza. Es la base de la recuperación, la garantía de la crisis". El ministro evitó hablar en todo momento de salarios reales y prefirió abordar el tema desde el punto de vista de la aportación de los salarios al PIB destacados en la contabilidad nacional.

En ese cálculo la aportación de los asalariados al PIB en 2007 era del 49%, dos puntos más que en estos momentos. Esos son los dos puntos que el ministro creen que se recuperarían creando un millón y medio de empleos. Eso explica que en sus preocupaciones esté más el cuadro macroeconómico, que una subida mayor de los salarios o una lucha contra la precariedad.

El Gobierno revisará el PIB al alza

Guindos ha señalado que si el Banco de España y otras entidades hablan de un mayor crecimiento, el Gobierno en las próximas semanas revisará su estimación, aunque de forma prudente. "El INE ha ratificado al anticipo de unas semanas. La economía ha crecido en torno al 3,1% en términos internanuales, por casi tercer año consecutivo. El PIB real español está por encima del que había antes de la crisis, por lo que hemos recuperado el nivel de renta. No significa que se haya salido de la crisis, no obstante. No hemos recuperado el nivel de empleo".

El ministro de Economía considera que estamos ante un crecimiento equilibrado, destacando la inversión en bienes de equipo y un consumo de hogares estable. Guindos ha destacado la evolución de las exportaciones y su impacto en la salida de la crisis. Las exportaciones de mercancías en torno al 10% es el dato más relevante en este punto. En cuanto al mercado laboral, Guindos ha destacado el aumento del empleo a tiempo completo con una creación de 480.000.

"Estamos ante un crecimiento intenso. La economía ha crecido por encima del 3% y es diferencial respecto a Europa, que sigue siendo un viento de cola, porque crece en torno al 2,2%".

El ministro ha destacado el control de la inflación, la capacidad de la economía española de financiarse de una manera muy razonable, por lo que el dinero se destina a la economía. Las entidades financieras, en esta era expansiva, están trasladando esos menores costes de financiación a la economía.

El responsable de Economía ha confirmado también que el FROB ha contratado un asesor en cuanto al proceso de privatización de Bankia que es el objetivo fundamental que no es otro que recuperar la inyección de capital.