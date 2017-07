El recelo entre Hacienda y Ciudadanos convierte en un enredo la rebaja del IRPF

Etiquetas

Las prisas de Ciudadanos por apuntarse el tanto de una rebaja del IRPF que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, había descartado expresamente hace solo unos días, y las reticencias del Ministerio de Hacienda a concretar una rebaja cuyos detalles, argumenta, se precisarán en una negociación que arrancará el próximo mes de septiembre, han rodeado de confusión el anuncio de la enésima reforma del IRPF que se aborda en los últimos años.

Las versiones difieren en aspectos tan básicos que nadie en el Gobierno se atreve a confirmar de manera taxativa que el ahorro para los contribuyentes vaya a ser de unos 2.000 millones de euros como sí se ufanan en difundir desde Ciudadanos, o a constatar que en efecto serán 3,5 millones los contribuyentes beneficiados, como avanzó el líder de la formación naranja, Albert Rivera.

El espacio de incertidumbre alcanza a elementos básicos de la reforma. Hacienda y Ciudadanos coinciden en afirmar que el rebaja del IRPF eximirá de tributación a los contribuyentes con ingresos inferiores a 14.000 euros y que proporcionará un mejor trato fiscal a los que ganen entre 14.000 y 17.500 euros. Pero...¿cómo?

En el esquema actual, la franja por debajo de la cual los contribuyentes no tienen la obligación de hacer la Declaración de la Renta es de 12.000 euros. Este límite no está reflejado explícitamente en la estructura del impuesto sino que surge de la acción conjunta de los mínimos exentos (que difieren según la situación personal y familiar del contribuyente) y las reducciones sobre rendimientos del trabajo: una general de 2.000 euros que se disfruta por el mero hecho de recibir un salario y otra que se aplica entre los 11.250 y 14.450 euros de manera decreciente desde un máximo de 3.700 euros.

El modo en que se haga no es irrelevante. Si la forma de eximir de tributación a las rentas inferiores a 14.000 euros es mediante la ampliación del mínimo exento o de la reducción general de 2.000 euros sobre los rendimientos del trabajo, la medida afectará a todos los contribuyentes con independencia de su renta, y diluirá el mensaje que ha tratado de enviar Ciudadanos de una reforma limitada a los contribuyentes con rentas más bajas.

De hecho, eso solo se conseguiría en sentido estricto si se actuara sobre el otro tramo de la reducción por rendimiento de trabajo, el específico que hoy se aplica a las rentas por debajo de 14.450 euros, y que se ensancharía para incluir a las inferiores a 17.500 euros. Ni las sucesivas explicaciones de Ciudadanos ni las proporcionadas este pasado viernes por el ministro Montoro han terminado de aclarar este asunto.

Afectación a los ingresos de las CCAA

La forma de hacerlo tampoco es irrelevante para las comunidades autónomas. Si la rebaja se concretara a través del mínimo exento, las autonomías no tendrían por qué ver afectada su recaudación ya que tienen competencias para fijar su propio mínimo personal y familiar. Si se hace por la vía de la reducción en los rendimientos del trabajo, como defiende Ciudadanos, la reforma se traduciría ineludiblemente en un recorte de los ingresos de las autonomías, salvo que adoptaran alguna medida específica para compensar ese rebaja.

Ciudadanos asegura a este respecto dos cosas que son incompatibles: que la rebaja se concretará a través de la reducción en los rendimientos de trabajo y que no afectará a las cuentas de las CCAA. Algunas autonomías pidieron explicaciones sobre el particular al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este viernes: no obtuvieron una respuesta satisfactoria.

Todas, no obstante, coincidían en algo: si no es de forma directa, la rebaja fiscal afectará a las cuentas de las autonomías de forma indirecta a través de su participación en los ingresos del Estado. La cuenta es simple: a menos ingresos del Estado, menos participación en los mismos.

Incentivos fiscales a colectivos

La cara B de la reforma acordada entre Ciudadanos y el Gobierno es la de los incentivos a determinados colectivos en riesgo de exclusión. El alcance aquí tampoco termina de quedar claro.

Ciudadanos ha precisado que alcanzarán a familias con hijos, personas con discapacidad o mayores a cargo y que se concretarán en una paga -impuesto negativo- de 1.200 euros. Sin embargo, fuentes gubernamentales hablan de la existencia de "otras subvenciones fiscales" y aseguran que también está encima de la mesa -para esa negociación prevista para septiembre- la creación de una deducción específica sobre las rentas de las personas que hayan sobrepasado la edad de jubilación y continúen trabajando.