La Hacienda Navarra vigilará los alquileres de balcones en San Fermín y los apartamentos turísticos no declarados

La Hacienda Tributaria de Navarra vigilará que los alquileres de balcones en San Fermín cumplan las obligaciones tributarias y controlará, igualmente, los apartamentos turísticos no declarados.

Son algunas de las medidas que se contemplan en el Plan de Control Tributario de 2017, que se ha publicado este viernes en el BON, y que ha sido presentado en rueda de prensa por el director gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, Luis Esain Equiza.

En el caso de los balcones de San Fermín, Esain ha asegurado que la Hacienda Foral ha detectado que "el nivel de declaración era bastante incorrecto" si bien ha llamado a "no ser alarmistas" ya que "son actividades de unas cuantías modestas". Ha señalado, además, que se ha ido "regularizando" esta actividad y los datos que se conocerán mejor cuando termine el plazo de la declaración de la Renta ya que la iniciativa contra estos alquileres se realizó por primera vez el año pasado.

Respecto a los apartamentos turísticos no declarados en Navarra, ha explicado que "hemos entrado en contacto y hemos pedido documentación a empresas que gestionan este tipo de cuestiones, normalmente en la red". Esain ha reconocido que Navarra "no tiene la misma importancia" de otras zonas en este sentido, pero ha expresado su preocupación porque "todo lo que sea no tributar correctamente supone una competencia desleal".

En ambos casos es necesario, ha apuntado, "que se devengue el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre la Renta" y ha recordado que en la web de la Hacienda Foral hay una nota informativa al respecto.

Se trata de dos medidas contra la economía sumergida y el fraude fiscal en la Comunidad foral que el director gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra ha cifrado en alrededor de 300 millones de euros. Entre las medidas del Plan de Control se contempla, además, actualizar el estudio sobre la economía sumergida en Navarra.

"INTENSIFICAR" LAS DERIVACIONES RESPONSABILIDAD

En cuanto al ámbito de recaudación, la Hacienda Tributaria de Navarra contempla "intensificar" las derivaciones de responsabilidad de forma que, en caso de que no se pueda cobrar una deuda con una entidad, "se declara fallida a esa entidad y se puede, si existen indicios que lo justifican, ir contra los posibles responsables que estén detrás como administradores, propietarios o directivos".

Igualmente, se llevarán a cabo actuaciones de control de los deudores que incumplan sistemáticamente sus obligaciones fiscales y que "manejan efectivo", practicando actuaciones de embargo de los bienes situados en sus sedes y de cuantos créditos sea posible, en función de la información contable que se pueda recabar en estas actuaciones. En este sentido, Esain ha abogado por "mejorar el tema de los embargos" en las empresas "que siguen con la persiana levantada". Igualmente ha apostado por ser "rigurosos" en la normativa en tema de aplazamientos ya que se ha detectado "conductas un tanto abusivas que hacían un exceso" de los aplazamientos.

Por otro lado, ha recordado que cada año el Gobierno de Navarra hará público el listado de morosos con la Hacienda foral.

COMPROBACIÓN DE LA EMISIÓN DE TIQUES EN COMERCIO Y HOSTELERÍA

Dentro de las acciones contempladas en el Plan de Control Tributario, la Hacienda Navarra ha iniciado esta semana una serie de visitas a distintos establecimientos pertenecientes al comercio minorista y la hostelería, para comprobar in situ si dan cumplimiento a la obligatoriedad de expedir tiques y facturas simplificadas.

Asimismo, entre otras medidas, se verificará y constatará la realidad del domicilio fiscal de determinados obligados tributarios, en coordinación con las demás administraciones tributarias, enfocando los esfuerzos a aquellos que presenten perfiles de "riesgo fiscal elevado" y comprobando los domicilios donde aparezcan ubicadas varias empresas "sin explicación coherente". Asimismo, se llevarán a cabo actuaciones de captación de información sobre los grandes operadores de comercio electrónico, al objeto de comprobar la tributación de los negocios en la red.

Por otro lado, se potenciará la lucha contra la economía sumergida, con medidas como la comprobación de indicios de actividades económicas ocultas (movimientos en efectivo, transacciones con el exterior, consumos de agua y luz, etc.) y actuaciones de auditoría informática sobre el terreno sin previo aviso, en colaboración con la Policía Foral, entre otras.

Además, continuarán las actuaciones de control sobre la prestación de determinados servicios profesionales (profesionales sanitarios y del derecho), el sector de compraventa de vehículos o sectores de arrendamientos urbanos y rurales.

Asimismo, el Plan contempla la elaboración de una web de educación cívico-tributaria orientada a mejorar el conocimiento y la percepción pública del esfuerzo tributario en el ámbito escolar. Se trata de un primer paso para, en un futuro y en colaboración con el Departamento de Educación, estudiar la posible implantación en ESO de unidades didácticas en materia tributaria.

Otro aspecto que incorpora el Plan es la comprobación de la correcta acreditación y aplicación de deducciones por incentivos, entre las que se prestará especial atención a la deducción por realización de actividades de investigación y desarrollo o innovación tecnológica, a la deducción por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales y a la deducción por creación de empleo.

SISTEMA DE SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DEL IVA

El director gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, Luis Esain, ha señalado que ya se está trabajando en la puesta en marcha del Sistema de Suministro Inmediato de Información de gestión del IVA, que se prevé que esté operativo en Navarra el 1 de enero de 2018.

Se trata de un sistema con "información más inmediata y homogénea, basado en una mejor relación de comunicación entre la Administración y las empresas". Una herramienta, ha indicado Esain, que "permitirá, por un lado, una mejor asistencia al contribuyente a la hora de consultar los datos fiscales y cumplimentar las declaraciones mensuales de IVA y, por otra parte, agilizará los trámites y reducirá los plazos de disponibilidad de información".

Un sistema que va a afectar a las empresas que facturen más de seis millones de euros y a aquellas que tengan la obligación de hacer declaraciones de IVA mensual. "Va a dar mayor capacidad de control a Hacienda pero también puede ayudar a los propios empresarios" en cuanto a que "van a tener una mayor facilidad de control simplemente por comparación entre lo que ellos declaran y lo que pueden declarar sus clientes y proveedores".