Hacienda concluye que Cristiano defraudó ocho millones de euros

La Fiscalía de delitos Económicos ya está investigando toda la información que la Agencia Tributaria le ha enviado sobre Cristiano Ronaldo. Según han publicado la cadena SER y La Vanguardia, Hacienda considera probado que el jugador del Real Madrid defraudó ocho millones de euros por sus derechos de imagen.

En lainformacion.com ya publicamos que la Fiscalía estaba muy pendiente de Cristiano y que esperaba el informe de la Agencia Tributaria.

La inspección al futbolista portugués es correspondiente a los años 2011 al 2014 al entender que cometió delito fiscal al no tributar una parte sustancial de sus abultados ingresos por la comercialización de sus derechos de imagen.

Ahora toca decidir si se abre una investigación penal a Cristiano o simplemente se sigue por la vía administrativa. ¿El motivo? El jugador decidió regularizar su situación cuando empezaron a salir noticias sobre investigaciones a jugadores de fútbol.

Ronaldo decidió regularizar todo su capital en el exterior que tenía en el paraíso de las Islas Vírgenes. Lo hizo antes incluso de que le fuera abierta una inspección. Para ello, afloró todo su capital en el exterior y pagó el dinero supuestamente defraudado imputándolo al ejercicio fiscal de 2014. Al hacerlo antes de empezar a ser investigado se podría considerar que no hubo ocultación.

Dudas en la Agencia Tributaria

Por eso emergen las dudas sobre si hay que denunciar a Cristiano por la vía penal o no. De considerar que hay indicios suficientes de fraude a Hacienda, los fiscales deberán presentar la querella contra Ronaldo antes del 30 de junio para evitar que prescriba el delito correspondiente al 2011.

La primera duda que surge es cómo realizó los pagos el jugador. Los inspectores consideran que Cristiano debería haber realizado una declaración complementaria de cada ejercicio en los que no declaró los derechos de imagen y no todo en el año 2014. De haberlo hecho así los ejercicios 2009 y 2010 habrían prescrito y el jugador habría pagado menos. Algunos inspectores consideran que esto demuestra que el jugador no quiso ocultar nada y por eso no debería sancionarle por la vía penal.

La segunda cuestión es más compleja para el jugador. Esos derechos de imagen que el jugador ha tributado para los inspectores son primas o cánones, por lo que Ronaldo debería haber pagado más. Si se trata de derechos de imagen tal y como defiende el jugador, solo tiene que pagar poco más del 20 por ciento de esas percepciones, mientras que si son primas o cánones, debe pagar hasta el 43 por ciento. Algunos inspectores también consideran que esto se podría solucionar por la vía administrativa y no por la penal.