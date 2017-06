Hacienda impone una mayor exigencia a CR7 que a Messi por sus delitos fiscales

Etiquetas

Los casos abiertos por Hacienda y la Fiscalía contra los futbolistas Lionel Messi yCristiano Ronaldotienen muchas similitudes. Pero ambas instituciones exigen más a la estrella del Real Madrid que al delantero azulgrana. Messi fue condenado por no declarar durante años sus millonarios ingresos de derechos de imagen cedidos a sociedades offshore. En el caso de Ronaldo, el jugador sí incluyó en una de sus declaraciones sus cobros por esos mismos derechos, que colocó hasta 2014 en una sociedad de un paraíso fiscal. Pero el Ministerio Público considera que su declaración fue fraudulenta por no haber incluido esas cantidades en el concepto tributario correcto, lo que le ha permitido pagar menos.

En los casos de ambos jugadores, lo que se investiga es la utilización de sociedades pantalla en paraísos fiscales para ocultar a la agencia tributaria española grandes cantidades de dinero derivadas de la cesión de sus derechos de imagen. Messi, según la sentencia por la que fue condenado a 21 meses de prisión, lo hizo a través de dos sociedades radicadas en Belice y Uruguay sin ninguna actividad a las que cedió esos derechos. A su vez, esas firmas los traspasaron a otras dos con domicilio en Reino Unido y Suiza, con lo que consiguió que los ingresos obtenidos por ellos fueran totalmente opacos para Hacienda.

La denuncia presentada por la Fiscalía de Asuntos Económicos de Madrid contra Cristiano Ronaldo el 13 de junio recalca esa similitud al citar la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la condena de Messi por la Audiencia de Barcelona. En ese escrito, la fiscalía recuerda que el alto tribunal apreció el delito fiscal del argentino “en la maquinación fraudulenta constituida por la interposición de un sujeto pasivo diferente del real en su ubicación en países extranjeros [las sociedades pantalla en Belice y Uruguay] que favorece la ocultación de información a la Hacienda española de la que era sujeto deudor el acusado”.

Sin embargo, la comparación entre la sentencia de Messi y la reciente denuncia contra Cristiano evidenciarían un trato más exigente de Hacienda hacia el segundo. La condena del primero se justificó por no haber declarado en España el dinero obtenido por la comercialización de sus derechos de imagen. La denuncia del portugués, sin embargo, admite que en este caso sí hubo declaración a Hacienda del dinero que obtuvo de su sociedad de las Islas Vírgenes Brítanicas por los fondos obtenidos entre 2011 y 2014. En total, esa cantidad, según el propio escrito de fiscalía, ascendió a 78,6 millones.

El reproche de Hacienda hacia el portugués -además de la existencia de esa pantalla, que no realizó ninguna actividad sino que cedió los derechos de Ronaldo a otra sociedad irlandesa- es que declaró esos ingresos “como rendimientos del capital mobiliario y no como rendimientos derivados de actividades económicas”. Mediante esa supuesta treta, la estrella del Real Madrid habría conseguido “disminuir considerablemente la base imponible a declarar”. Es decir, habría pagado menos de lo que le correspondía.

Según las fuentes consultadas, ese reproche supone un plus de exigencia respecto a Messi. Porque, tal y como recoge la sentencia condenatoria del argentino, “los rendimientos obtenidos por el jugador en la explotación de sus derechos de imagen debían tributar como rendimientos de capital mobiliario, al no ser obtenidos en el ámbito de una actividad económica”. Es decir, lo que hubiera sido válido y correcto a efectos tributarios para Messi, no lo es ahora para Cristiano Ronaldo.

El artículo 25.4.d de la Ley del IRPF recoge como “rendimientos del capital mobiliario” “los procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen o del consentimiento o autorización para su utilización, salvo que dicha cesión tenga lugar en el ámbito de una actividad económica”.

Y lo mismo establece el artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (LIRNR), la aplicable a Ronaldo. Su artículo 13.1.f considera “rendimientos de capital mobiliario”, los “cánones o regalías satisfechos por personas o entidades residentes en territorio español o por establecimientos permanentes situados en este, o que se utilicen en territorio español”. Entre esos “cánones y regalías” figuran los “derechos personales susceptibles de cesión, tales como los derechos de imagen”.

Los expertos fiscales consultados aseguran sin embargo que, en el caso de Ronaldo, el modo en que declaró esos ingresos es secundario. Esas mismas fuentes explican que lo definitivo en la causa criminal contra el portugués será si el tribunal aprecia o no que su firma offshore era una “sociedad pantalla” con el único fin de defraudar. También el hecho de no haber declarado gran parte de esos ingresos por derechos de imagen que el futbolista considera obtenidos fuera de España. En total, la cantidad supuestamente defraudada por el astro madridista ascendería, según el Ministerio Público a 14,7 millones de euros.

Teniendo en cuenta todas las derivadas del caso, fuentes del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) consideran más grave la conducta de Ronaldo que la de Messi. No solo por la cantidad supuestamente defraudada por el portugués (casi el triple que la de Messi) sino porque al jugador madridista se le investiga por cuatro delitos fiscales mientras que la estrella azulgrana fue condenada por tres.