Hacienda cierra la puerta a la última vía para 'exprimir' la amnistía fiscal

Etiquetas

El próximo viernes es la fecha límite. Ese día, 30 de junio, cobrarán el carácter jurídico de firmes las declaraciones de renta correspondientes al ejercicio de 2012 (presentadas antes del 30 de junio de 2013) en las que los beneficiarios de la amnistía fiscal debían reflejar el incremento patrimonial no justificado derivado de la regularización de bienes ocultos a los ojos de Hacienda a través de la controvertida Declaración Tributaria Especial decretada por el Ministerio de Hacienda.

¿Por qué es relevante esa fecha? Porque ese día vencerá el plazo 'procesal', abierto por la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la amnistía fiscal, para que la Agencia Tributaria pueda exigir algún tipo de responsabilidad fiscal extra a los beneficiarios de la amnistía e intentar recuperar aunque sea una mínima parte de los 2.800 millones de euros en ingresos que, como mínimo, se han perdido por el camino.

La tesis que sostiene la posibilidad de una segunda regularización 'in extremis' a los beneficiarios de la amnistía, defendida entre otros por el ex presidente de Inspectores de Hacienda del Estado, Ransés Pérez Boga, o el portavoz en materia de Hacienda de Ciudadanos en el Congreso, Francisco de la Torre, se sustenta sobre el hecho de que la sentencia del Constitucional especifica que no se podrá hacer actuación alguna sobre las situaciones jurídico-tributarias firmes, lo que abre por omisión un resquicio para operar sobre las que no lo sean.

¿Y qué situaciones no lo son? Pues en el momento de que el Tribunal Constitucional emitió la sentencia, el pasado 8 de junio, las de los beneficiarios de la amnistía fiscal que en el año 2013 presentaran la declaración con posterioridad a ese día.

La Agencia Tributaria disponía, por tanto, y siempre según los defensores de esta tesis, de una jugosa ventana de 22 días para haber reclamado la cuota correspondiente a la diferencia entre el tipo reducido aplicado en la amnistía (10%) y el que hubiera correspondido a una regularización voluntaria ordinaria (entre el 19% y el 21%) y haber levantado unos cuantos millones en ingresos no previstos.

Y Hacienda dijo no

El Ministerio de Hacienda ha descartado expresamente esta posibilidad, que, además, estaría imposibilitada por un hecho adicional y particularmente curioso. Según el marco legal, las sentencias del Tribunal Constitucional, al igual que las leyes o los decretos, no tienen efectos jurídicos hasta que son publicadas en el BOE, como advirtió Cristóbal Montoro en sede parlamentaria hace ahora una semana. El índice del BOE es decidido por el Gobierno. Han pasado 20 días desde la sentencia del TC y ésta aún no ha sido publicada.

De no haber mediado esta singularidad, dicha actuación también habría resultado controvertida, según fuentes de la Inspección de Hacienda consultadas por lainformacion.com. Sostienen estas fuentes que una eventual actuación de la Agencia Tributaria sería contestada automáticamente con una oleada de recursos judiciales por parte de los afectados y que, probablemente, éstos prosperarían bajo el argumento de la inseguridad jurídica.

En cualquier caso, el 30 de junio se dará por cerrada a efectos prácticos y de forma definitiva el proceso de la amnistía fiscal, salvo para aquellas personas que se beneficiaron en su momento y que por unas razones u otras se han visto de nuevo expuestos a la actuación del Fisco: cerca de 4.000, según reveló el propio ministro, Cristóbal Montoro.