Hacienda potenciará las visitas a comercios centrándolas en el control del IVA

Etiquetas

La Agencia Tributaria potenciará en Andalucía las actuaciones presenciales de personación y visitas en los locales y comercios, orientándolas, este año especialmente, a controlar la correcta declaración del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), según ha informado a Europa Press el delegado especial de la Agencia en Andalucía, Ceuta y Melilla, Jorge Ramírez, quien precisa que el año pasado las actuaciones presenciales de lucha contra la economía sumergida fueron 6.060 visitas en Andalucía.

Ramírez ha precisado que este año el Plan Nacional de Control Tributario se ha centrado especialmente en potenciar el control del IVA, de forma que "si a nuestro control presencial anual le añadimos estas nuevas actuaciones de verificación centradas en el IVA, superaremos ampliamente las 6.060 visitas de 2016 en Andalucía, Ceuta y Melilla".

De esta forma, junto a las habituales actuaciones de control realizadas en los lugares o sectores donde se llevan a cabo actividades económicas susceptibles de integrarse en la economía sumergida incumpliendo sus obligaciones fiscales (alquileres no declarados, ramas de actividad ocultas, existencia de gastos ficticios, interposición de sociedades para reducir la tributación, etc) en el Plan de Control de este año, la Agencia Tributaria estatal potenciará nuevas actuaciones de personación y de detección temprana de actividades no declaradas, especialmente en los negocios donde se prestan servicios de venta final al consumidor, donde se manejan cantidades de euros cuando "con carácter previo hayamos comprobado que puede haber ciertas discrepancias con los datos que nosotros manejamos".

Esas visitas se efectuarán en variados sectores, como hostelería, restauración, ocio, mecánica, y, en general, en establecimientos destinados a la venta pública y con mucho manejo de efectivo. El control irá orientado a la verificación del cumplimiento de obligaciones formales, la correcta llevanza de la documentación contable y fiscal, el contraste de la información bancaria previamente obtenida por la Agencia Tributaria, la relativa a TPVs, consumos y, en general, toda aquella que resulte relevante de cara a la verificación del correcto cumplimento de las obligaciones inherentes al IVA.

Ha precisado que se trata de directrices marcadas en el plan de control, insistiendo en que "este año el control se dirige hacia sitios donde hay esa venta al público y donde no coinciden los datos que nosotros tenemos sobre recaudación del IVA".

Tras recordar que la recaudación del IVA el año pasado superó los 62.000 millones de euros a nivel nacional, Ramírez ha precisado que en los primeros meses de este año "se constata una tendencia de crecimiento aún mayor en los ingresos derivados del IVA, con una previsión contemplada en los presupuestos de alcanzar los 68.000 millones de euros. Los planes de control de la Agencia van en el mismo sentido, esto es, en la misma medida que nuestra economía está permitiendo incrementar la recaudación voluntaria, la Agencia va a hacer especial hincapié en actuaciones que potencien la lucha contra el fraude en el marco del IVA".

También se va a potenciar con la entrada en vigor del sistema de Suministro Inmediato de información (SII), que entra en vigor el 1 de julio y que "va a cambiar la filosofía del control del IVA". Así, considera que este nuevo sistema "supone un ahorro de costes de gestión para la empresa y facilita el tratamiento de la información sobre el IVA, al tener información 'on line' de la facturación de más de 62.000 empresas, fundamentalmente las de mayor tamaño, y que suponen en torno al 80 por ciento de la facturación total, información que las propias empresas podrán cotejar en tiempo real con los datos facilitados por sus clientes y proveedores también incluidos en el sistema".

Ramírez resalta que "ello permitirá agilizar no sólo el control, sino también las propias devoluciones, que era algo demandado por los contribuyentes".