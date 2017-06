Hello Media Group vuelve a crecer por cuarto año consecutivo

Etiquetas

Hello Media Group, la agencia de publicidad independiente que preside Yago Arbeloa, ha conseguido un beneficio bruto de 1.034.635 euros, lo que supone el cuarto año consecutivo de crecimiento y de resultados positivos. A pesar del esfuerzo que ha supuesto lanzar nuevas líneas de negocio y consecuentemente aumentar su plantilla, para Yago Arbeloa “el compromiso de toda la organización ha sido la clave del éxito de estos resultados que nos han permitido la creación de nuevos puestos de trabajo, algo que valoramos, especialmente en un sector como el nuestro”.

Hello Media Group culminó el proceso de integración del portfolio de empresas que forman el grupo que se inició en el 2012, con un fuerte crecimiento orgánico de su volumen de negocio y nuevos clientes con grandes posibilidades de desarrollo, razones que el grupo considera responsables del éxito. El importe neto de la cifra de negocio durante el pasado ejercicio ascendió a 20.462.229€, un 45% superior a los 14.112.816 euros del año 2015.

Su presidente Yago Arbeloa considera que el grupo HMG “se ha convertido en la agencia independiente española con un abanico de servicios global e integrado más representativo del mercado español. Todas las unidades de negocio del grupo están plenamente integradas y los presupuestos basculan con agilidad en función de los hitos de negocio de los clientes. Esta característica, nuestro carácter innovador y la gama de soluciones completas han convertido a HMG en una solución viable y segura para los principales anunciantes de nuestro país, que hoy son nuestros clientes”.

Alianzas estratégicas

Durante 2016, el grupo decidió poner en marcha la nueva empresa Grit&Rad, centrada en la implantación de uno de los principales fabricantes de soluciones de marketing automation en el panorama internacional, Act on. Mediante la firma de un acuerdo exclusivo, Act on da apoyo a HMG con personal nativo y traslada así su centro de soluciones para el Sur de Europa a las oficinas del Grupo Hello Media en el edificio de Torre Europa, en Madrid.

La alianza proporcionará al grupo la asunción de procesos de implantación de Mkt automation e integración con los CRM de sus clientes de una forma que, hasta la fecha, no se podía hacer. Esto la convierte en una herramienta muy útil, altamente rentable y sofisticada, capaz de ofrecer soluciones de Software y el correcto aprovechamiento de las capacidades disponibles.

Además, a finales de 2016, se estableció una alianza estratégica con la agencia Best of You dirigida por Óscar Ribot y Pedro Granero, centrada en la representación deportiva y de los derechos de imagen de deportistas del mundo del fútbol y el baloncesto. Con esta operación se persigue aunar la representación de jugadores profesionales con los servicios de marketing deportivo.

HMG, desde la firma del acuerdo, está incluyendo por su parte la posibilidad de que sus clientes puedan optar a condiciones exclusivas y diferenciales con primeras figuras del deporte mundial. 2017: un reto colosal Arbeloa considera que “si el año 2016 ha sido un año de fuerte adquisición de talentos profesionales, los próximos retos y el volumen de negocio esperado en el 2017 requerirán un nuevo equipo de especialistas para dar cobertura a los actuales objetivos de negocio y unidades que pretendemos desarrollar”.

“2017 será un reto colosal para el grupo. Para afrontar los de los próximos cuatro años el grupo debe ampliarse con una segunda agencia que se especialice en áreas determinadas del negocio: comunicación y publicidad tradicional (TV, Radio, Exteriores) y en empresas de reciente creación (start ups) con importante potencial de crecimiento”.