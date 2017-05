IGLESIAS CALIFICA DE “VERGÜENZA” QUE MOIX SEA SOCIO DE UNA EMPRESA EN PANAMÁ

Etiquetas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, considera una “vergüenza” que el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, sea desde 2012 dueño del 25% de una empresa de Panamá que tiene un chalé en España.Así se refería Iglesias, en los pasillos del Congreso, a la información publicada por el digital ‘Infolibre’, según la cual Moix es dueño del 25% de la sociedad panameña Duchesse Financial Overseas, que tiene un chalé en España valorado en 550.000 euros.Iglesias lo considera “una razón más para presentar por dignidad una moción de censura” contra el Gobierno de Mariano Rajoy. “A cualquiera le pasa: mirarse en unos vaqueros sucios, te rebuscas y te encuentras unos papeles de Panamá”, ironizó. Bromas aparte, el líder de Podemos indicó que “esto rebela que es absolutamente impresentable que el PP siga parasitando nuestras instituciones”.Además, denunció que “quien tiene intereses en paraíso fiscales es para no pagar impuestos en España” y, por tanto, “es vergonzoso que quien está llamado a perseguir a la corrupción y resulta que lo que hace es dificultarla, tenga intereses en paraísos fiscales”, que son “lugares para robar a los ciudadanos y no pagar impuestos”. “Una vergüenza y frente a esto la dignidad de una moción”, apostilló.