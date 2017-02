LA INVERSIÓN EN PROYECTOS DE CARÁCTER SOCIAL AUMENTÓ UN 30% EN EUROPA EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS PESE A LA CRISIS

Etiquetas

Expertos en emprendimiento social animan, de la mano de Impact Hub Madrid y el Foro Global de la Nueva Economía y la Innovación Social, a pensar antes en las personas que en los beneficios para generar una economía sostenible.Según un estudio de la European Venture Philanthrophy Association (EVPA), la inversión de impacto social se ha incrementado un 30% desde 2013 en Europa, pese a la situación de crisis.Esto implica una necesidad de replantear los modelos económicos con un carácter de innovación social, “pensando antes en las personas que en los beneficios”, comentó Diego Isabel La Moneda, cofundador de Global Hub por el Bien Común y director del Foro de Nueva Economía e Innovación Social (NESI Forum), que tendrá lugar en Málaga del 19 al 22 de abril.La Moneda hizo estas declaraciones en un debate abierto titulado ‘Colaboración, el pilar básico de la nueva economía’, auspiciado por la plataforma de emprendimiento social Impact Hub Madrid, en el que también participaron Daniel Truran, director de Marketing y Comunicación Interna de B Lab Europe; Guadalupe García, responsable de Desarrollo de Negocio, Innovación y Sostenibilidad de La Bolsa Social, y Luis Madrid, de la Asociación de Empresas por el Triple Balance (Sannas), junto a Antonio González, director del Impact Hub Madrid.Diego Isabel La Moneda explicó, además, que gracias a los pasos tras el Acuerdo de París o el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible “es la primera vez que estamos obligados a cambiar la economía”. Así, animó a las empresas a “pensar antes en las personas que en los beneficios, porque si una empresa no ayuda a las personas, no genera valor”, aseguró.La Moneda incidió, además, en que existen alternativas sostenibles de progreso, “como las B-Corps o la banca ética, que están respaldadas por entidades de reconocido prestigio, que en NESI tendrán un lugar de encuentro para hacer un llamamiento general y cambiar la economía”.Por su parte, Daniel Truran hizo hincapié en modelos alternativos como las B-Corps, que son aquellas corporaciones “que no compiten sólo por el máximo beneficio, sino por ser las mejores para el mundo”. Además, vaticinó que en el futuro “trabajaremos medio día y dedicaremos el otro medio a apoyar a la comunidad, porque vamos a ir perdiendo derechos sociales progresivamente”.En el mismo sentido, Guadalupe García explicó que la inversión social aporta valor porque permite impulsar la participación “y la creación de una comunidad”. Además, comentó que el “crowdfunding social se ha multiplicado por cuatro en el último año”, por lo que instó a los representantes de la nueva economía a fomentar la colaboración y el trabajo conjunto para apoyar a las personas.Antonio González sugirió que “deben reducirse los egos personales y organizacionales para fomentar la colaboración y dar un paso adelante”. Además, añadió que “el Foro NESI será una gran oportunidad para crear un espacio de networking y generar nuevas ideas y proyectos”.Luis Madrid aprovechó la jornada para explicar el modelo de Triple Balance, que añade las variables de impacto social e impacto ecológico al tradicional impacto financiero. Además, hizo un llamamiento a la participación en NESI Forum el próximo mes de abril: “NESI es la oportunidad para establecer una nueva ética y unos nuevos valores en la economía”, aseguró.