El Ibex se alía para desarrollar el blockchain después del ciberataque

Hace tres semanas, buena parte del Ibex apagó sus ordenadores. No les quedó otra que ‘desconectarse’ de la red para evitar el cibertataque masivo que impactó, especialmente, a Telefónica. Fue un toque de atención. Un aviso que dejó claro que las grandes cotizadas españolas no tienen todos sus deberes hechos en materia de ciberseguridad. Y hay más desarrollos tecnológicos en los que tienen que emplearse a fondo, como el blockchain, una herramienta que está transformando el intercambio de datos y, especialmente, las transacciones financieras.

Les toca unirse para estar preparados. Y lo van a hacer. Esta semana la mayoría de los grandes bancos españoles (Santander, BBVA, Bankia y Sabadell) dará a conocer una alianza en la que también estarán algunas de las grandes eléctricas, consultoras como Everis o Grant Thornton, empresas públicas como Correos e instituciones educativas, como Icade, según apuntan fuentes conocedoras de la iniciativa.

La idea: crear un marco común para desarrollar el blockchain en España. Y hacerlo de forma coordinada entre el sector público y el privado. Por eso, esta iniciativa también contará con el respaldo del supervisor del mercado bursátil, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según indican las citadas fuentes.

¿Qué es el blockchain?

Se trata de una tecnología que permite hacer un registro de operaciones que se distribuyen y sincronizan entre una red de ordenadores. Y hacerlo de una forma consensuada. Esto protege la información y, además, facilita la coordinación en caso de realizar cambios.

Es la misma tecnología que está detrás de la moneda virtual bitcoin. Se trata, por tanto, de un algoritmo criptográfico. Es decir, una secuencia de instrucciones que se ejecutan mediante un código. Y, si no hay código, no hay acceso.

“Imagina que tuviéramos una cadena de cajas de seguridad cada una con su combinación. Las cajas están enganchadas unas a otras como los carros de un supermercado. Para poder acceder al contenido de la caja tienes que tener una clave”, explicaba hace unos días a este medio Miguel A. Juan, socio-director de S2 Grupo.

Lo que quiere las grandes empresas del Ibex y las instituciones que se suman a esta alianza es crear un entorno regulado y común en el que sentar las bases del blockchain en España. No es una revolución tecnológica de hoy para mañana, pero es necesario una regulación y una iniciativa conjunta para que los actores clave no vayan en direcciones diferentes u opuestas.

No es la primera vez que se ponen en marcha alianzas entre grandes corporaciones para impulsar el blockchain. El pasado mes de febrero, Banco Santander y BBVA, pusieron en marcha la iniciativa Enterprise Ethereum Alliance (EEA) para desarrollar, a través de la tecnología de código abierto Ethereum, una plataforma para crear contratos inteligentes entre pares. Junto a ellas, otros grandes del sector financiero y tecnológico como JPMorgan, ING, Credit Suisse, UBS, Bank of New York Mellon, Microsoft, Thomson Reuters, entre otros.

La idea, también en este caso, es investigar y desarrollar estándares en las herramientas de blockchain comunes que, además, les garanticen privacidad, confidencialidad, adaptabilidad y seguridad, según explicaron en la presentación del proyecto. El tiempo dirá qué iniciativas serán clave en el desarrollo de estas herramientas que prometen una revolución tecnológica.