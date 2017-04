LAS LICITACIONES PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS TIC ORIENTADOS A LA ACCESIBILIDAD CRECEN UN 150%

Etiquetas

- "La industria no debe ver la accesibilidad como un problema, sino como una oportunidad de negocio", señala el director de Centac. El número de licitaciones públicas de bienes y servicios TIC que incorporan criterios de accesibilidad se incrementó más de un 150% desde 2011, según el libro 'Compras TIC relacionadas con la accesiblidad en la contratación pública en España', editado por el Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (CENTAC) y que se presentó este jueves en la sede de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.Los datos recabados por la investigadora Rosa Tejerina, responsable de Proyectos de Centac, señalan que mientras en 2011 el número de licitaciones públicas de bienes y servicios TIC que incorporaban algún criterio de accesibilidad fue de 1.420, apenas un tercio del total de las contrataciones 'tecnológicas' de las administraciones públicas, cuatro años después, en 2015 -hasta donde alcanzan los datos disponibles-, esta cifra creció más del doble hasta las 3.608 (un 152% más) y su peso sobre el total de las contrataciones tecnológicas hasta el 64%.Este incremento, "constante en número y sostenido durante todo el periodo", según indicó Tejerina, también lo fue en cuanto al volumen de negocio que movió. Si en 2011 las contrataciones tecnológicas accesibles movieron 1.573 millones de euros, cuatro años después esta cifra se incrementó hasta los 2.434 millones de euros, pese al contexto de ajustes presupuestarios en el que se produjo.El balance total del periodo es que la contratación pública de bienes y servicios TIC orientados a la accesibilidad movió durante el último lustro nada menos que 10.600 millones de euros entre la realizada por ayuntamientos, comunidades autónomas y Administración del Estado.LOS AYUNTAMIENTOS, LOS MÁS ACTIVOSDonde mayor incidencia tuvieron las TIC, relacionándolas con discapacidad o accesibilidad, fue en las entidades locales, con un 67% de las licitaciones, y en las comunidades autónomas (66%). En la Administración del Estado la cifra fue de la mitad (49%) de las licitaciones TIC.El informe ofrece datos sobre las compras públicas relacionadas con la accesibilidad de los productos y servicios TIC en el período comprendido entre 2011 y 2015 y recoge, por ejemplo, que el importe medio por licitación TIC accesible fue de 840.000 euros, ligeramente superior a los 780.000 euros de la media del total de licitaciones TIC.DERECHO Y NEGOCIOEl director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Borja Fanjul, recalcó la importancia clave de que las tecnologías y particularmente las de las administraciones públicas sean accesibles para todas las pesonas y "permitan así a cualquier persona desde realizar cualquier trámite administrativo con la Administración hasta poder sacar un billete de tren". "La tecnología para las personas con discapacidad puede ser una ayuda para la vida diaria, pero también puede generar una brecha digital si ésta tecnología no es accesible"El director general de Centac, Juan Carlos Ramiro, hizo especial hincapie en la oportunidad de negocio que la accesibilidad supone para las empresas. "La industria no debe ver los requisitos de accesibilidad de los productos TIC como un dolor de cabeza, sino como una oportunidad de negocio, que ya está generando y lo hará mucho más en el futuro nichos de actividad económica que antes no existían. Estamos hablando de millones y millones de euros".Ramiro recordó que la última directiva europea de compras públicas establece como "de obligado cumplimiento en todos los estados de la Unión Europea" la inclusión de una serie de requirimientos ténicos en todas las licitaciones públicas de productos y servicios TIC. "Esto ha marcado un antes y un después", subrayó el director general de Centac. "Hasta ahora el cumplimiento de esos requisitos podía ser voluntario para la industria, pero a partir de ahora es una obligación y las empresas que no cumplan estos requisitos se quedarán fuera del mercado", advirtió.TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INCLUSIÓNEl director del Obsevatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI), dependiente de la entidad pública Red.es, Jorge Pérez, aseguró que las Administraciones Públicas están comprometidas con el objetivo de que "entre todos consigamos que el mundo digital sea mucho más inclusivo de lo que lo es el físico".En este sentido, argumentó que en el futuro habrá muchos servicios que sólo estén disponibles en el ámbito digital, "por lo que la accesibilidad de las TIC tiene que ser un elemento estratégico de las políticas públicas si se quiere garantizar la igualdad de acceso a la información y las tecnologías de todas las personas".Pérez recalcó que España, en concreto, y Europa, en general, disponen de un marco normativo muy desarrollado respecto a otras sociedades avanzadas en materia de accesibilidad y abogó por aprovechar esta ventaja competitiva "para conseguir que este favorable escenario normativo derive en la constitución de una industria TIC de la accesibilidad" y concluyó: "creo que es una oportunidad que todavía no se ha aprovechado suficientemente"