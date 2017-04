MADRID. EL PLENO MUNICIPAL CONVALIDA CONGELAR OTROS 39 MILLONES PARA CUMPLIR CON LA REGLA DE GASTO

Etiquetas

El pleno del Ayuntamiento de Madrid convalidó este miércoles dos acuerdos de no disponibilidad de 26 y 13 millones de euros para aproximarse a la exigencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública de dejar inmovilizados 228 de la ejecución presupuestaria de este año para compensar el exceso de gasto de 2016.Lo hizo en sendos plenos extraordinarios sucesivos que tuvieron lugar al término del ordinario de abril, y que sirvieron para ratificar los acuerdos de no disponibilidad aprobados en sendas sesiones de la Comisión de Economía y Hacienda de esta semana: una el pasado lunes y otra esta misma mañana antes de iniciarse el pleno ordinario.Este mismo pleno ordinario ya había ratificado la no disponibilidad de 64 millones que llevó al mismo el Área de Economía y Hacienda tras sacarlo adelante en la Comisión la semana pasada. Una cuestión de trámites y plazos impedía hacer lo propio con los otros dos acuerdos, por lo que tuvieron que convalidarse en los mencionados plenos extraordinarios.Los grupos municipales acordaron no volver a debatir el tema y solventaron los dos plenos extraordinarios con una mera votación, que repitió las realizadas en la Comisión y en el pleno ordinario pocas horas antes: Ahora Madrid votó a favor y el PP, el PSOE y Ciudadanos se abstuvieron, para dar luz verde al cumplimiento obligado con Hacienda pero expresando a la vez sus discrepancias con la gestión del asunto que está realizando el Gobierno municipal.En total, el Ayuntamiento ha dejado ya inmovilizados 104 millones de euros, algo menos de la mitad de los que tiene que dejar sin uso para compensar el exceso sobre el gasto estipulado en que incurrió en 2016. Una estipulación que solivianta al Gobierno municipal, dado que dicho ejercicio se saldó con un superávit de más de 1.000 millones.