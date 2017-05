Madrid cumple con Montoro y sin recortes con transferencias inmovilizadas a empresas públicas, entre otras medidas

Etiquetas

Los suplementos de crédito son una estrategia complementaria a la llevada a cabo en los primeros acuerdos de no disponibilidad

El Ayuntamiento de Madrid cumple con los requisitos marcados por el ministerio de Hacienda ante el incumplimiento de la regla de gasto en la liquidación del ejercicio de 2016 con un nuevo acuerdo de no disponibilidad por valor de 134 millones de euros procedentes, en su mayoría, de transferencias inmovilizadas a la Empresa Municipal de Transportes (EMT), la de Vivienda y Suelo (EMVS) y Madrid Destino.

El último acuerdo de no disponibilidad hasta cubrir la cifra total de 238 millones de euros sobre el presupuesto de 2017 se aprobará previsiblemente este miércoles en un Pleno extraordinario que se celebrará a continuación del ordinario y en el que previsiblemente la votación será la misma queen la de la comisión extraordinaria de Economía, convocada a las 8.30 horas.

En ella ha salido adelante el dictamen con carácter favorable con los votos positivos de Ahora Madrid y Ciudadanos, que lo ha hecho "por responsabilidad" y con la abstención de PSOE y PP.

Con este último acuerdo de no disponibilidad se pretenden inmovilizar 134 millones de créditos disponibles en partidas que serán financiadas con otras fuentes distintas derivadas de nuevos ingresos y actuaciones. Se trata de cumplir con los acuerdos de no disponibilidad pero "sin comprometer las políticas públicas, sin recortar", ha defendido el titular municipal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato.

Esos 134 millones corresponden a aportaciones a la EMVS (37,3 millones), a Madrid Destino (21,4 millones) y a la EMT (24,7 millones) correspondiente al último cuatrimestre del ejercicio; trabajos y servicios de Madrid Calle 30 en el programa de vías públicas (10,9 millones); transferencias de capital a familias para conservación y rehabilitación de vivienda (11,8 millones); limpieza y aseo en el programa de limpieza viaria (6,2 millones); aplicaciones presupuestarias donde se ha contabilizado la retención derivada de las bajas de adjudicación de contratos (3,8 millones); 2,7 millones en los organismos autónomos Informática del Ayuntamiento y Agencia para el Empleo y 14,8 millones en otros programas.

Además hay que sumar los suplementos de crédito, que son ingresos adicionales no contemplados en el presupuestos y que sirven para complementar los acuerdos de no disponibilidad. Con esos suplementos se podrán abonar las transferencias inmovilizadas a las empresas públicas, correspondientes al último al último cuatrimestre del ejercicio.

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

Los suplementos de crédito vienen de una tasa que afecta a las empresas de telecomunicaciones, no incluida en los presupuestos. Supondrá ingresos de 8,6 millones. También 3,8 millones procedentes de suelos de los accesos al estadio de La Peineta y 8,9 millones de euros procedentes del reintegro de cotizaciones sociales de los funcionarios tras una sentencia favorable. Los ingresos más cuantiosos serán los 42,8 millones del reparto de dividendos de la EMT en el próximo trimestre. Se trata, ha explicado el delegado Sánchez Mato, de una estrategia complementaria a la llevada a cabo en los primeros acuerdos de no disponibilidad

El último acuerdo de no disponibilidad llega al Pleno dos días después de que el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, registrara telemáticamente un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) por el rechazo del Ministerio de Hacienda al Plan Económico-Financiero (PEF) y por los acuerdos requeridos por el departamento que dirige Cristóbal Montoro al considerar que la Administración local queda en "situación de indefensión jurídica".

Hasta que no se aclare cuál es la fórmula de cálculo de la regla de gasto, el Ayuntamiento ha solicitado medidas cautelares con el fin de que el juzgado permita no llevar a cabo esos acuerdos de no disponibilidad aunque, a la espera de que lleguen esas medidas, Cibeles aprobará el monto restante hasta cubrir los 238 milllones señalados por Hacienda. Se trata de cumplir la ley aunque la cuestionen.

El Ayuntamiento acordó con el ministerio cumplir el requerimiento dividido en dos tandas. El primer acuerdo de no disponibilidad (104 millones) se formalizaría antes del 27 de abril y el segundo, con el importe restante (134 millones) antes de que finalizase el mes de mayo.

En abril el Consistorio aprobó el primer acuerdo inmovilizando crédito disponible en partidas que, o resultaban innecesarias porque no se iban a ejecutar en el resto del año, como ahorros por bajas en licitaciones a la EMVS, o se podían financiar con otra fuente distinta. Es el caso de las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS).

Así, los 104 millones procedieron de inversiones que reúnen características de IFS y que se financiarán con remanente de tesorería del ejercicio anterior (69,4 millones); medidas de eficiencia en el gasto para el ejercicio 2017 (8,3 millones); 8,3 millones de la EMVS siendo este importe reducible sin que perturbe el desarrollo normal de la empresa, que en diciembre recibió una transferencia por adelantado de 40,7 millones; 8,2 millones en el subconcepto 'productividad' de capítulo 1 Gastos de Personal y 10,4 millones en ahorros en energía eléctrica, gas, combustibles o comunicaciones postales.