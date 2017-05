Málaga para la Gente dice que Banderas y Seguí tenían decidido "abandonar" el proyecto y "juegan al victimismo"

Etiquetas

Zorrilla argumenta que las posibles modificaciones en cuanto a altura y superficie cultural suponían "menor margen de beneficio"

El portavoz del grupo municipal IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha apuntado que la decisión de abandonar el proyecto del actor Antonio Banderas y el arquitecto José Seguí en la manzana de los antiguos cines Astoria y Victoria "estaba ya tomada" debido a que las posibles modificaciones urbanísticas en cuanto a altura y superficie cultural les iba a suponer "menor margen de beneficio", y que una vez tomada la decisión de descartar la iniciativa, "deciden jugar al victimismo".

Según ha argumentado Zorrilla, se le iba a obligar a la iniciativa ganadora del concurso de ideas "a modificar el proyecto, a bajarlo en altura y plantas", y a "modificarlo en cuanto a la superficie cultural"; cuestiones que, ha dicho, "iban a suponer un menor margen y posibilidad de generar beneficio".

Así, ha agregado que el plan de viabilidad económica presentado en el concurso calculaba unos 31 millones de euros de beneficios siempre que se le ofreciera una moratoria de diez años en el pago del canon --17 millones de euros--.

Por estas razones, ha continuado Zorrilla, "habían decidido abandonar el proyecto y, una vez decidido, deciden jugar al victimismo y acusar a este portavoz y grupo de su abandono". Al tiempo, ha negado que los promotores hayan aparcado la iniciativa "por las críticas recibidas por nuestra parte". "No somos tan importantes. Ya quisiéramos que fuéramos capaces de frenar proyectos que no nos gustan por nuestra crítica y nuestras iniciativas".

En declaraciones a los periodistas, Zorrilla ha asegurado que los promotores del proyecto "por los datos que tenemos, tampoco tenían la financiación necesaria para acometer esta inversión". "Starlite --empresa socia del proyecto junto a Banderas y Seguí-- no cubría toda la inversión; y hasta la semana pasada, hace pocos días, seguían buscando inversores privados locales en Málaga que podrían cubrir entre varios esos 14 millones de euros", ha señalado.

COMISIÓN DE URBANISMO

Por otro lado, el portavoz de Málaga para la Gente ha recordado que la formación presentó una moción a la última Comisión de Urbanismo en la que pedían "dar marcha atrás en un concurso que se había hecho mal desde el principio", en referencia al concurso de ideas, de carácter no vinculante, "y hacer un verdadero concurso de ideas en los términos que aprobó el Pleno".

"Un concurso donde puedan tener cabida las distintas opciones y propuestas que hay para el espacio, ya sea hacer dejarlo diáfano, o un equipamiento público", ha señalado, criticando que estas dos opciones estuvieran "excluidas en este pseudoconcurso en la forma que estaba planteado, dándole excesivo peso al informe de viabilidad". "Que tengan cabida también iniciativas privadas, culturales o de otro tipo; pero un concurso en condiciones que pedían en su día arquitectos, urbanistas y el antiguo presidente del Colegio de Arquitectos", ha añadido.

Dicha propuesta, ha indicado Zorrilla, "tuvo el apoyo de todos los grupos", salvo del Partido Popular "que votó en contra", y del PSOE "que se abstuvo y salvó ese concurso del Astoria".

Al tiempo, ha incidido en que esta moción contó con el apoyo de Ciudadanos, recalcando esto "porque he escuchado críticas del portavoz de Cs hacia los grupos de izquierda, como si él no se hubiera alineado votando a favor de nuestra moción y argumentando con nuestros propios argumentos". Así, ha pedido a la formación naranja que "debe aclararse, saber lo que vota, y tener una actitud coherente que no cambie en pocas horas".

Por último, Zorrilla ha desmentido "por falso" que "se haya insultado a Banderas ni a nadie. No se le ha faltado el respeto ni lo más mínimo". "En este debate del Astoria-Victoria, nunca criticamos a las personas detrás del proyecto. Nuestras críticas fueron al proyecto", ha concluido.