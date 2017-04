Málaga Innovation Festival prevé atraer a más de 8.000 participantes en su primera edición

Etiquetas

Málaga Innovation Festival (MIF) pretende atraer en su primera edición a más de 8.000 profesionales, 400 inversores, alrededor de 600 'startups' y cerca de 300 ponentes con el objetivo de "convertir a Málaga en sede mundial de la innovación y el emprendimiento". El evento albergará entre los días 5 y 11 de junio más de una treintena de encuentros y actividades promovidos por diferentes entidades.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado del concejal de Innovación y Nuevas Tecnologías, Mario Cortés, ha presentado este lunes la primera edición del MIF, que se celebrará los días 5 y 11 de junio. La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Málaga, englobará la celebración en paralelo de varios eventos y actividades sobre el desarrollo de 'smart cities', contenido digital, movilidad, 'gaming', innovación social y despegue de 'spinoffs'.

Así, De la Torre ha señalado que la suma de todos los eventos y actividades que se enmarcan en el Málaga Innovation Festival "convertirán a Málaga en una referencia de la innovación y el emprendimiento tecnológico no solo en España, sino también en el ámbito europeo y mundial".

Asimismo, el alcalde ha destacado que esta iniciativa nace "con vocación de continuidad, haciendo de Málaga un espacio de oportunidad poniendo en común a emprendedores y nuevos proyectos de negocio con potenciales inversores".

Por su parte, Cortés ha explicado que la idea del Málaga Innovation Festival surge "por la necesidad de convertir a nuestro país, y más concretamente a Málaga, en un punto de referencia para inversores, a través de un evento que esperamos que se consolide bajo la marca MIF".

Cortés se ha referido al EBAN Málaga 2017 Congress como uno de los "reclamos fundamentales" entre los eventos que englobará el MIF. El EBAN Málaga 2017 Congress --7, 8 y 9 de junio- es el encuentro de referencia anual celebrado por The European Trade Association for Business Angels, la mayor organización europea de business angels y agentes especializados en inversión en etapas tempranas.

Así, en el marco de EBAN Málaga 2017 Congress tendrán lugar encuentros específicos orientados a la puesta en común de proyectos emprendedores y 'startups' con inversores internacionales, caso de EOI Training, Telefónica Training, Málaga Startup School, Rising Tide Europe, Global Investment Forum, Inviertlab, Accenture Workshop o el IASP Meeting.

También se llevarán a cabo en el marco del MIF y en las instalaciones de Fycma la octava edición de Greencities, Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, y la primera convocatoria de Hi!Drone, Salón de Tecnologías Dron --ambos los días 7 y 8 de junio--.

Junto a ello, y en otros puntos de la ciudad, se celebrará el 6 de junio en The Green Ray de la Universidad de Málaga (UMA) una jornada para mostrar a emprendedores del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) casos de éxito de empresarios y directivos de empresas instaladas en el complejo malagueño, entre otros eventos relacionadas con el 'big data' aplicado a diversas disciplinas y debates.

Además, el Museo Picasso albergará los días 8 y 9 de junio la reunión anual del Club Mundi, una red internacional de más de 500 ejecutivos vinculados con España procedentes de todo el mundo. En un aspecto más lúdico, Málaga Innovation Festival contará con un 'after party', así como sendos almuerzos y cenas donde continuar con el networking en un ambiente más distendido.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

A la presentación de MIF han asistido diversos representantes de las diferentes entidades involucradas en dicha iniciativa, que han puesto en valor el ejemplo de colaboración público-privada que supone MIF. Es el caso de la Universidad de Málaga (UMA), cuyo vicerrector de Innovación Social y Emprendimiento ha defendido el papel "fundamental" de iniciativas como MIF para una universidad "que pretende dirigir uno de sus focos hacia la innovación y el emprendimiento".

El director provincial de Andalucía Emprende, Gabriel Clavijo, ha destacado además que "en Málaga se crean las condiciones óptimas para realizar un festival de estas características", una idea que ha secundado el director del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), Felipe Romera, quien ha calificado la iniciativa como una "idea fantástica" alineada con la labor del parque.

En la misma línea se han pronunciado también los directores en Málaga de ICEX España Inversiones y Exportaciones, Rafael Fuentes, y Escuela de Organización Industrial (EOI), Antonio Díaz Criado, respectivamente, que han defendido el papel de estos organismos en la captación de recursos para el territorio y su implicación en el emprendimiento enmarcado en la economía digital. En concreto, Fuentes ha puesto de relevancia el papel del "binomio innovación-internacionalización" para "incrementar el talento y hacer empresas más competitivas".

Así, el jefe de Departamento de Desarrollo Económico de Turismo y Planificación Costa del Sol, Pedro Barrionuevo, ha resaltado que se une a MIF la red Málaga Business Angels, pionera en Andalucía y con un potencial de inversión de 50 millones de euros.

Málaga Innovation Festival está organizada por el Ayuntamiento de Málaga conjuntamente con el Palacio de Ferias y Congresos de la capital y la Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales (Promálaga). Cuenta como sponsors con Accenture, la Diputación Provincial de Málaga, la Escuela de Organización Industrial (EOI), Ericsson, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) -Consejería de Economía y Conocimiento-, Ilunion-Fundación ONCE, Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Málaga, ICEX España Inversiones y Exportaciones, Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), Telefónica, Vodafone y la Universidad de Málaga.

Colaboran además Andalucía Emprende Fundación Pública Andaluza --Consejería de Economía y Conocimiento--, DataBeers Málaga, International Association of Science Parks and Areas of Innovation --IASP--, MálagaValley, MundiVentures y Transferencias Desing.