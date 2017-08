El precio de Marlboro y la apuesta por Iqos golpean a Philip Morris en España

Etiquetas

La tabacalera dueña de Marlboro sabe que sus ventas en España no atraviesan el mejor momento. "Sabemos que vamos a hacer un sacrificio", asumía a principios de julio a lainformacion.com el director general de Philip Morris España, Mario Masseroli. Explicaba cómo su apuesta comercial por Iqos (un nuevo tipo de tabaco que no combustiona) está lastrando las ventas de sus cajetillas tradicionales. Entonces, no ponía números a ese sacrificio. Ya los hay.

La filial de la tabacalera estadounidense ha recortado en un 12,9% sus ventas en volumen durante los seis primeros meses del año, hasta los 7.284 millones de cigarrillos, según la documentación que ha remitido al supervisor de la Bolsa estadounidense, la Securities and Exchange Commission (SEC). En el segundo trimestre del año, Philip Morris International ha rebajado el impacto, ya que su distribución de cigarrillos entre el 1 de abril y el 30 de junio se ha reducido a un ritmo del 5,6%, hasta 4.099 millones de unidades.

"Ha habido un aumento de precios. Marlboro ha superado los 5 euros y ha sufrido particularmente. Es la dinámica del mercado", explicaba en julio Masseroli. Una dinámica que se traduje en una caída de la cuota de Mercado de Marlboro del 1,5%. En concreto, la enseña controla el16,3% del mercado de cigarrillos. A éste suma otro 8,6% de Chesterfield, un 5,4% de L&M y un 1,8% de otras enseñas, donde incluye el tabaco sin combustión. En total, Philip Morris alcanza una cuota del 32,1%, un 1,9 puntos porcentuales menos que hace un año.

"La caída de ventas refleja, sobre todo, la menor cuota de mercado, principalmente, de Marlboro", explica Philip Morris a la SEC al hablar de su situación en España. También, "el impacto de la subida de precios, por encima de los 5 euros por cajetilla, en el mercado minorista. Es una comparación desafiante respecto al segundo trimestre de 2016, en el que la cuota de mercado de Marlboro creció en 1,1 puntos porcentuales", añade.

El mercado retrocede

La caída de ventas de Philip Morris está muy por encima de lo que ocurre con el conjunto del sector. Entre enero y junio, el mercado de cigarrillos retrocede a un ritmo del 2,6%, según informa la tabacalera al regulador bursátil. En estos seis meses, en total, se han comercializado en España 21.700 millones de cigarrillos.

En las cifras de ventas que comunica a la SEC está incluido Iqos, el tabaco sin combustión, pero no desglosa qué unidades concretas vende de esta variedad. "Hemos dejado de apoyar muchas iniciativas en el cigarrillo convencional”, reconocía Masseroli.

El golpe a sus ventas en volumen en España, junto con el de Italia (donde se han recortado en un 9,5%) están detrás de su retroceso en el conjunto de la Unión Europea. En los 28, sus ventas globales han caído un 3,7%. En estos seis meses, Philip Morris International (que opera fuera de Estados Unidos) ha comercializado en los países comunitarios 92.900 millones de cigarrillos.

La dueña de Marlboro, cuando habla de sus ventas semestrales, no desglosa sus ingresos por países, sólo las ventas en unidades. En total, sus ingresos netos entre enero y junio alcanzaron los 35.875 millones de dólares (el equivalente a 30.400 millones de euros). Es una cifra prácticamente similar a la que obtuvo en los seis primeros meses de 2016. Sí desvela sus ingresos en el conjunto de la Unión Europea. Se recortaron un 3,5%, hasta 12.810 millones de dólares.