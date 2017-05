Martín defiende la legalidad del contrato del merchandising, que creará un producto gastronómico del Año Jubilar

Etiquetas

El consejero de Turismo de Cantabria, Francisco Martín, ha defendido la legalidad y transparencia del concurso para el diseño, producción, comercialización y distribución de los productos promocionales y el merchandising del Año Jubilar Lebaniego, que se ha resuelto con un contrato a una empresa de la región vinculada a la producción y distribución de pan, y que entre otras cosas se encargará de crear un producto gastronómico asociado al Jubileo, y que podrán comercializar después otras empresas.

"El merchandising no es solo gorras y pulseras", ha sentenciado el también titular de Innovación, Industria y Comercio en el Pleno del Parlamento, donde esta noche ha respondido a una batería de preguntas del diputado del PP y exdirector de Turismo, Santiago Recio, sobre el Año Santo.

Martín ha asegurado que el Gobierno regional no va a "pagar" por ese contrato, sino a "cobrar" un porcentaje de la cifra de ventas -no de los beneficios- más un canon inicial, de ahí que no vaya a suponer "dinero público" alguno.

Asimismo, ha asegurado que se ha adjudicado siguiendo un procedimiento "legal", además de transparente, al que presentaron oferta dos empresas, aunque una de ellas -la que no ganó- no encajaba con los principios del mismo, pero se va a encargar de suministrar artículos textiles.

Ambas suman 800 empleos, 400 cada una, por lo que el consejero ha afectado al 'popular' que "dispare" contra ellas y "ponga en tela de juicio" la "honradez" de estas sociedades. "Usted, si quiere, dispáreme a mí", ha retado Martín a Recio, al que ha advertido de que, en ese caso, dejará por el camino "bastantes muertos".

También ha destacado la legalidad del proceso para adjudicar el contrato. "Hasta usted se ha bajado el pliego", le ha dicho a Recio, extremo que el diputado de la oposición ha reconocido en su turno de réplica.

A propósito de otra pregunta, el titular de Turismo ha negado que la Sociedad Año Jubilar Lebaniego haya adjudicado "ningún" contrato a alguna empresa que tenga que ver con algún trabajador de la entidad pública, lo que implicaría incumplir la ley de incompatibilidades.

Así, ha sido la propia Sociedad la que se ha encargado, por ejemplo, de traer al Coro Vaticano para que actuara en la apertura de la Puerta del Perdón del monasterio de Santo Toribio de Liébana, acto con el que arrancó el Jubileo.

De la dimisión de su director general, Israel Marcos, días antes del inicio de la efeméride, el consejero del ramo ha reiterado que la decisión obedece a razones "extrictamente personales", que Recio ha aceptado con reservas. "Aceptamos pulpo como animal de compañía", ha comentado al respecto.

Francisco Martín ha vuelto a admitir que la captación de patrocinios empezó "tarde" y no fue "bien", en el sentido de que no hay "mucho dinero", pero se ha mostrado satisfecho porque se ha "acelerado" en dicha captación tras las primeras dificultades.

Para finalizar, ha resaltado el éxito del inicio del Año Jubilar Lebaniego, con el acto religioso del 23 de abril o el concierto que el pasado sábado ofreció Jean-Michel Jarre junto al monasterio, y que ha tenido una "trascendencia" internacional, pues fue retransmitido en directo por televisión.

Por todo lo anterior, y tras las preguntas del diputado del PP, Francisco Martín ha acusado a Santiago Recio de hablar de "rumores" y ha rechazado sus "teorías de la conspiración". "Es más fácil destruir que construir" pero "lo siento por Usted", ha concluido.