Mercadona ya tiene logo para el futuro ‘súper’ online... y patenta su sintonía

Mercadona lleva meses inmersa en su transformación digital y sigue sin fecha para el lanzamiento de su nuevo negocio online. No tiene prisa porque, a día de hoy, es una parte muy pequeña de su actividad. Pero va dando pasos. El último, el registro de las dos marcas y logos con las que va a operar online: Mi Mercadona y MI.

Ambas acaban de ser patentadas en Euipo (European Union Intellectual Property Office) y con ellas construirá sus aplicaciones online, según la información que ha registrado para toda la Unión Europea. Tanto Mi Mercadona como MI se han inscrito para el uso de software, dispositivos móviles y descargas de sus futuras aplicaciones, según figura en la web de Euipo.

La empresa presidida por Juan Roig solicitó estas dos marcas el pasado 14 de febrero y ninguna de ellas recibió oposición a su registro, por lo que éste se hizo oficial la pasada semana, el 13 de junio. Y las dos tienen recorrido, porque expiran el 14 de febrero de 2027. La patente, como en otros casos similares del sector del comercio, incluye la venta al por menor y en redes informáticas de cualquier tipo de producto que pueda encontrarse en los lineales de la cadena de supermercados.

Melodía, hasta 2026

Estas dos enseñas no son lo único que la empresa valenciana ha inscrito en Euipo en los últimos meses. A principios de marzo registró oficialmente la partitura de su melodía. Lo solicitó a mediados del pasado octubre y estará protegida hasta ese mismo mes de 2026. Tanto la partitura como las dos nuevas marcas podrán emplearse en publicidad.

La nueva estrategia de Mercadona en el mundo online contrasta con la actual. En la última presentación de resultados, Juan Roig reconoció, literalmente, que la página web de su empresa “es una mierda, es decimonónica”. Hace un año ya asumió que el negocio digital le suponía, cada año, perder entre 30 y 40 millones de euros y prometió cambiarlo. “Creemos que podemos hacer rentable internet”, aseguró este marzo. “Para 2018 saldremos mejor”, auguró.

Parte de ese cambio de estrategia se concreta en el nombramiento de su hija Juana como directora de transformación digital de la empresa de supermercados. Uno de los cambios será de dimensión porque, al cierre del último ejercicio, en su web sólo trabajaban 20 personas, según reconoció el propio Roig. La plantilla total del grupo supera los 79.000 empleados.

“Si la web no es rentable, no la tendremos, pero creemos que va a serlo”, apuntó Roig al explicar los resultados de 2016, año en el que ingresó 21.623 millones de euros y ganó 636. “Ahora es el 1% de nuestras ventas. No es nada. ¿Qué será? No lo sé. Amazon es una gran competencia, pero no me preocupa. A la competencia la respeto nosotros tenemos que arreglar Mercadona". Por el momento, ya tiene marca.