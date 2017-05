Moix no ve motivos para dimitir o que le cesen por tener una empresa 'offshore' que considera "legalizada"

Etiquetas

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ha afirmado este martes que no ve motivos para dimitir o para que le cesen por ser dueño junto a sus hermanos de una empresa 'offshore' en Panamá que heredó de sus padres porque no supone, en su opinión, ninguna "incompatibilidad" con su cargo.

En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, Moix también ha agradecido la confianza expresada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aunque no ha descartado que se puede producir su cese.

En ese sentido, tampoco ha sido tajante al descartar que dimita como fiscal jefe Anticorrupción. "En principio no", ha respondido durante la entrevista. "Lo que no sé es lo que van a hacer los demás", ha añadido sobre su continuidad en el cargo, aunque ha afirmado que no ve "ningún motivo de cese".

Moix ha defendido la legalidad de la sociedad que comparte con sus hermanos, Duchesse Financial Overseas, constituida en 1988 y propietaria de un chalet valorado en más de medio millón de euros en el municipio madrileño de Collado Villalba que, hasta 2012, pertenecía a los padres del fiscal jefe.

Según Moix, la sociedad está "legalizada" y se encuentra "inactiva". Además, ha asegurado que, junto a sus hermanos, han pagado todas sus obligaciones fiscales y nunca han ocultado la existencia de esta empresa 'offshore' radicada en Panamá.

"No he cometido ningún hecho delictivo o irregular desde el punto de vista de la corrupción", ha insistido. "Lo que no sería ético es que yo lo hubiera ocultado porque estoy haciendo actividades con esa sociedad", ha explicado Moix, que dice no haber estado nunca en Panamá ni haber operado desde este paraíso fiscal.

Preguntado por el motivo por el que no disuelve esta sociedad, Moix ha recordado que pertenece a varios hermanos y "es una decisión que depende de todos los herederos", aunque se ha mostrado sorprendido al escuchar durante el programa a un técnico fiscal que valoraba en 450 euros el coste de los trámites para disolver una sociedad.

"Pues hablaré con ese técnico para disolverla mañana", ha asegurado Moix durante la entrevista. Según el fiscal jefe Anticorrupción, cuando él y sus hermanos valoraron liquidar la sociedad heredada, los costes ascendían a 90.000 euros y alguno de sus familiares no podían hacer frente a ese gasto.