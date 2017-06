Montoro amenaza al PSOE y dice que puede haber amigos suyos en la amnistía

Etiquetas

Montoro tira con bala y advierte al PSOE: "Solo hay un dirigente del PP que se acogió a la amnistía fiscal mientras que hay más casos en el grupo socialista, dirigentes "conocidos que también están en los tribunales". Aviso a navegantes y un uso muy particular de datos que el ministro siempre califica de secretos... cuando le conviene.

"No entiendo cómo se mira sólo para un sector de la Cámara", ha dicho el ministro en declaraciones en los pasillos del Congreso, tras puntualizar que entre los implicados en el caso Gürtel "no había ninguno acogido a la DTE". "Excepto en el caso de un empresario que lo había hecho por 3.000 euros y había pagado 300, pero no era un político del PP", ha dicho, sin nombrar a nadie.

De hecho, Montoro ha lamentado que los socialistas le acusen de tener "amigos" acogidos a la amnistía y ha aseverado que "el ministro de Hacienda, amigos no tiene muchos y menos conocidos que están en los tribunales".

El ministro no ha dado ningún nombre, pero parece que se refería a Rato en cuanto al dirigente del PP al señalar que "esta persona del PP está encausada en los tribunales, tras haber tenido la obligación de declarar bienes en el extranjero a través del modelo 720 que se aprobó junto con la amnistía fiscal y que posteriormente dio lugar a investigaciones sobre blanqueo de dinero y fraude fiscal.

El origen de la fortuna del exministro de Economía Rodrigo Rato está siendo investigado desde hace dos años por haber cometido presuntamente fraude mediante ganancias de patrimonio no justificadas derivadas del tráfico de dinero con el extranjero y no declarado fiscalmente o ganancias de patrimonio sin previa transmisión de rentas, entre otros.

La ONIF, la Oficina Antifraude dependiente del Ministerio de Hacienda, acusó en febrero al exvicepresidente del gobierno Rodrigo Rato de haber defraudado a través de una maraña societaria 6,8 millones de euros entre 2004 y 2015. Montoro ha criticado que el PSOE esté "falseando" cuando afirma que son los dirigentes del PP los implicados en la amnistía cuando hay dirigentes socialistas que "están en los tribunales".

A partir de la DTE se aprobó la obligación de declarar los bienes en el extranjero, modelo 720, lo que permitió que se pudieran "cruzar datos" e investigar sobre paraísos fiscales o blanqueo de capitales, señala Montoro en defensa de una amnistía fiscal que ha sido puesta en cuestión por el Tribunal Constitucional.

"Están ahí porque no se ha ocultado a nadie. Esto ha permitido investigar operaciones de blanqueo de capitales o si se está operando en paraísos fiscales y, en este sentido, la operación es necesaria y tiene continuidad", ha argumentado.

El 10 de mayo Montoro avanzó que se habían hecho 3.545 inspecciones a acogidos a la amnistía fiscal parcial de 2012 con una deuda instruida de más de 246 millones de euros, de la que a fecha de 10 de enero de 2017 se habían liquidado 189 millones.