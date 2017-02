Montoro espera aprobar los Presupuestos "a comienzos de verano"

Etiquetas

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, espera lograr apoyos suficientes para aprobar este verano unos nuevos Presupuestos Generales del Estado en 2017. La fragmentación del Congreso y la inestabilidad interna del PSOE han evitado que el Partido Popular pueda formular unos Presupuestos y que todavía se continúe con la prórroga de los de 2016.

Los Presupuestos "van a entrar en el Congreso en las próximas semanas para que puedan estar aprobados al comienzo del verano", ha aseverado Montoro hoy en la presentación en Málaga de la Ponencia Económica y de Administración Territorial del PP, que se debatirá en el 18 Congreso Nacional del partido.

España "no puede estar con presupuestos prorrogados en el primer ejercicio de legislatura", ha sentenciado el titular del Ministerio de Hacienda, que no duda en reconocer que un Gobierno en minoría "significa que no puede aprobar los presupuestos generales solo", y que "la responsabilidad que estamos ejerciendo desde el primer día de legislatura es compartida con los grupos de oposición".

PSOE y PNV, posibles aliados

Los dos socios que ha tanteado con más insistencia han sido PNV y el grupo socialista, que le permitiría aprobarlos con amplitud, pero que se encuentra en pleno proceso de refundación. El PSOE ha anunciado que elegirán al nuevo secretario general a finales de mayo y que celebrará su 39º Congreso el 17 y 18 de junio.

Mientras el PSOE no elija a un nuevo secretario general que establezca la postura a seguir es casi impensable que den su visto bueno a unos nuevos Presupuestos y en el caso de que Pedro Sánchez sea el vencedor es difícil que olvide su 'no es no'. En cuanto al PNV, los acercamientos se han enfriado tras las peticiones de los vascos, como la llegada del AVE y la retirada de recursos contra las leyes vascos. En cuanto al resto de partidos del hemiciclo, ya sean independentistas o Unidos Podemos, no apoyarían unos Presupuestos del PP.

"Cuando decimos que vamos hacer un nuevo presupuesto lo que estamos diciendo a los grupos de la oposición es que ellos serán responsables como el Gobierno del PP de que haya en España presupuestos generales para 2017", ha asegurado el ministro Montoro. "Vamos adelante con los presupuestos y estoy seguro de que España los tendrá como confirmación de que el país es gobernable", sentenció.

"Negociar y coincidir" es la petición de Montoro, que espera batir en 2017 un récord histórico de recaudación. El PP ya ha logrado aprobar el techo de gasto, que es el objetivo de estabilidad presupuestaria y deuda pública propuestos por el Ejecutivo y el paso previo para tener Presupuestos. Lo hizo gracias a la ayuda del PSOE.